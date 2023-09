Gilles Simeoni : « L’autonomie est un moyen d'apporter des réponses efficaces aux problèmes du quotidien »

- Femu a Corsica a placé sa rentrée politique sous le signe de l’autonomie. Est-ce, pour vous, le dossier majeur de cette rentrée ?

- Il y a toutes les urgences du quotidien. Nous sommes sur tous les fronts pour les combattre, les régler ou essayer d’en atténuer la portée. Que ce soit dans le domaine économique, social ou sociétal, beaucoup de choses nous interpellent et révèlent aussi des mutations souvent profondes, structurelles de la société corse. Bien sûr, il faut répondre à cela, mais concomitamment il y a le fil historique de notre combat et des rendez-vous à ne pas manquer. L’autonomie est une revendication historique qui a cheminé pendant 50 ans. On sait comment les choses se sont passées depuis l’assassinat d’Yvan Colonna. La délibération de l’Assemblée de Corse, le 5 juillet, a été votée à une très large majorité. L’Assemblée de Corse et la Corse ont fait le job, c’est maintenant à l’Etat de répondre et de dire comment il propose d’organiser la discussion autour de cette délibération. Il ne faut pas perdre de vue l’importance de cette séquence, notamment la nécessité d’avoir une réponse claire sur le fond et un calendrier de la part de l’État. Cela devrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines.



- Vous avouez : « Je ne sais pas vers quoi veut tendre l’Etat ». Vous n’avez toujours pas eu de réponse de Paris ?

- Non ! Après un large débat et des délibérations cadre extrêmement claires sur l’armature générale ou le chemin que nous proposons d’emprunter, c’est maintenant à l’Etat de clarifier sa position. L’accord politique global sur le chemin constitutionnel, sur les grands principes du statut d’autonomie et sur les contours de la solution politique doit intervenir d’ici à la fin de l’année, si on veut une révision constitutionnelle en 2024 ou 2025. Je le répète : on ne peut pas manquer ce rendez-vous là, mais on ne peut pas non plus le dissocier de tous les enjeux, questions et problèmes du quotidien que nous devons aborder, y compris sans attendre les réponses de l’État. Tout en gardant en tête que l’autonomie est aussi le moyen institutionnel d’être mieux armé pour traiter l’ensemble de ces problèmes et leur apporter des réponses efficaces. La revendication d’autonomie ne peut pas être opposée aux problèmes du quotidien.



- C’est pourtant ce que fait une partie de l’opposition ?

- La réalité démontre tous les jours que l’autonomie est aussi un viatique, une philosophie et un moyen opérationnel pour mieux répondre aux questions économiques, sociales, aux questions du coût de la vie, du prix de l’essence, du foncier, du logement, de la transmission du patrimoine, de la langue... Et puis, en arrière-plan de la revendication d’autonomie, il y a la vision de la société que nous portons et que nous voulons construire. C’est là encore une façon de répondre à des questions, par exemple celles de la drogue et des ravages qu’elle cause dans la société corse comme dans les autres sociétés, ou la question des dérives mafieuses. Comme je l’ai dit, l’État a vocation à exercer sans faiblesse et sans excès ses compétences régaliennes dans le domaine de la police et la justice. Au-delà de ces compétences régaliennes, il doit y avoir la réponse du corps social corse. La meilleure réponse, le meilleur antidote à la culture mafieuse et à sa volonté d’emprise sur la société, c’est le projet national, c’est l’intérêt général, c’est la démocratie. Et cela, il faut le diffuser et le renforcer dans tous les secteurs et dans tous les domaines.