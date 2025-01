Gilles Filippi, président du tribunal de commerce de Bastia : “La fragilité économique insulaire est un défi à relever ”

Quel bilan tirez-vous de l'année 2024 ?

Nous observons depuis plusieurs années une augmentation inquiétante des procédures collectives. Cela traduit une réelle fragilité de notre tissu économique, principalement constitué de petites et moyennes entreprises. Ces dernières subissent une pression constante due aux fluctuations saisonnières, à l’augmentation du coût de la vie et aux difficultés liées au pouvoir d’achat, qui impactent à la fois les ménages et les entreprises. Ce qui est crucial désormais, c’est d’analyser les défis auxquels nous avons été confrontés, mais aussi d’identifier les opportunités qui se profilent.



Certaines entreprises n’ont-elles pas réussi à se relever ?

Malheureusement, non. Et c’est avec regret que je constate que les procédures collectives continuent d’augmenter. En 2024, nous avons enregistré 180 ouvertures de procédures collectives, incluant des redressements judiciaires, des liquidations judiciaires ou encore des liquidations simplifiées. Ce chiffre est en forte hausse par rapport à 2023, où nous en comptions 127.



Certains secteurs, comme le BTP, ont connu des difficultés. Comment expliquez-vous cela ?

Une des raisons principales est l’absence de budget ou, à tout le moins, le manque de grands travaux qui auraient pu être lancés. C’est un problème qui revient fréquemment. Cependant, il est également essentiel de se tourner vers les opportunités qui se présentent pour inverser la tendance, malgré le contexte économique mondial incertain.



Pourquoi certains secteurs sont-ils plus impactés que d’autres ?

En réalité, tous les secteurs sont touchés. Les fluctuations saisonnières, l’augmentation du coût de la vie et les contraintes liées au pouvoir d’achat affectent l’ensemble du tissu économique. Cependant, il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme. Heureusement, des perspectives existent, mais elles nécessitent un effort collectif pour être redéfinies.



Comment appréhendez-vous l'année 2025 ?

Tout dépendra de la saisonnalité et, plus largement, de la qualité de la saison touristique. Si 2025 s’annonce comme une bonne saison, je pense que les difficultés seront moindres. Mais il est essentiel que tous les acteurs, qu’ils soient judiciaires ou non, se mobilisent pour permettre aux entreprises en difficulté de se maintenir à flot, ou, du moins, de mieux anticiper leurs problèmes pour éviter des procédures collectives. Préserver les emplois est une priorité absolue dans notre économie.



De nouvelles mesures seront-elles mises en place par le tribunal de commerce pour mieux accompagner ces entreprises en difficulté ?

Nous disposons déjà de dispositifs comme une cellule de prévention des difficultés des entreprises, mais nous allons les renforcer. Nous avons l’intention d’organiser des réunions en collaboration avec le barreau de Bastia, notamment avec le bâtonnier, afin de développer des solutions de médiation. L’objectif est d’intensifier l’accompagnement des entreprises pour anticiper les crises et éviter autant que possible leur effondrement.