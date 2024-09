Ghjurnata di l’Associ Culturali : en Balagne, la CCIRB renforce son engagement pour la culture

Les 22 associations présentes couvraient un large éventail de domaines, allant du cinéma à la musique, en passant par le théâtre, le chant, les arts plastiques, et la préservation du patrimoine. Le forum a également permis aux associations de se rencontrer et de discuter de collaborations futures. "Cette journée, que nous souhaitons pérenniser, a été organisée en septembre afin que les personnes puissent avoir un maximum de choix pour leurs inscriptions. Cela permet également aux associations de se rencontrer, d’avancer ensemble, de mutualiser le travail et les événements", a-t-il précisé.



Bien que la CCIRB soutienne les associations, elle n'envisage pas pour l’instant de prendre la compétence culturelle à sa charge. "Peut-être y a-t-il un intérêt à récupérer la culture dans nos statuts, mais pas aujourd’hui. Le territoire compte des associations exceptionnelles, comme le CC Voce de Pigna et l’Aria à Pioggiula, qui rayonnent au niveau international. Nous devons les accompagner sans les remplacer", a souligné Lionel Mortini, président de la CCIRB.

Des associations telles que Prò per e Ville, Cantemu Inseme, Artelibri et Emma Lab ont également répondu présentes. Pour Chantal Massiani, trésorière du Festival du film de Lama, ce type d’événement est crucial : "Ce genre d’événements est essentiel pour nous ! Cela nous permet de nous retrouver entre associations et de rencontrer le public pour montrer ce que nous proposons."



Les Rencontres Musicales de Calenzana, bien que non basées dans le bassin de vie principal de la Balagne, étendent aussi leur présence sur le territoire. "Avec la gestion de la maison de Costa, nous serons plus présents et pourrons développer de grands projets", a confirmé Aurélia Sicurani, attachée de production, accompagnée du président Jean Sicurani.



Cette première édition de la Ghjurnata di l’Associ Culturali marque un tournant dans la collaboration culturelle en Balagne et pose les bases d’une dynamique durable pour les années à venir.