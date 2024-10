Gestion des ports et aéroports. Gilles Simeoni "c’est une grande victoire pour la Corse"

C’est l’épilogue de 24 heures d’une situation inédite. Ce vendredi soir, après de longues négociations avec le gouvernement, le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni a indiqué qu’un accord a pu être trouvé pour la gestion des ports et aéroports de l’île après le 31 décembre, permettant par la même occasion de lever les blocages toujours en cours dans l’ensemble des infrastructures de l’île plus tôt dans la journée. À l’occasion d’une réunion avec l’intersyndicale en fin de journée, le président de l’Exécutif a indiqué à ces derniers avoir reçu des garanties suffisantes de Paris quant au modèle qui sera choisi pour la gestion des plateformes portuaires et aéroportuaires de l’île après le 1janvier prochain, via un courrier de Catherine Vautrin, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en charge de la Corse, et de François Durovray, ministre délégué aux transports « C’est une grande victoire pour la Corse pour deux raisons », s’est réjoui Gilles Simeoni en détaillant : « D’abord parce que le nouveau gouvernement a acté le principe de la maitrise par les institutions publiques de la Corse des infrastructures portuaires et aéroportuaires, ce qui est un enjeu essentiel. C’est désormais officiel : les grands groupes n’auront jamais la maitrise de nos ports et de nos aéroports. Par ailleurs, le principe d’un syndicat mixte ouvert, y compris un projet de concession à la CCI des exploitations fait partie de ce sur quoi nous avons travaillé ». Le président de l’Exécutif a également indiqué avoir travaillé sur le rattachement des chambres consulaires (Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat et Chambre de Commerce et d’Industrie) à la Collectivité de Corse, option prévue par la loi Pacte de 2019. « Le principe qui a été consacré par la loi Pacte est bien celui du rattachement de la CCI à la CdC. Mais comme pour mettre en œuvre le rattachement il faut une loi, et donc une majorité à l’Assemblée nationale, dans le cas où cette majorité ne serait pas trouvée dans les mois à venir nous avons l’option du Syndicat Mixte Ouvert avec régie ascendante pour la gestion des ports et aéroports de l’île. C’est une option de jonction et qui donne toutes garanties en termes de principe et d’efficacité », a-t-il expliqué en assurant : « Dans les deux cas nous avons la garantie que les emplois seront préservés, que l’efficacité sera renforcée et que la Corse aura la maitrise de ses infrastructures. Cela nous amène la garantie qu’à partir du 1janvier 2025, les choses vont pouvoir continuer normalement. Et ce d’autant mieux que le gouvernement s’est également engagé pour le cas où des difficultés à la marge surviendraient à prolonger les concessions prévues pour arriver à expiration le 31 décembre prochain, ce qui est une garantie en termes de délais ».