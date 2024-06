Galeria : Le Falasorma a inauguré son nouveau centre de secours

" C’est enfin l’inauguration de la caserne de Galeria. On dira enfin, car cela fait bien longtemps que les habitants de la Vallée l’attendent. Et pour nous, de notre côté, ça a été très vite, car nous avons mis moins de trois ans à réaliser ce beau projet, cette belle caserne qui est intégrée, fonctionnelle et moderne. Elle est magnifique. Tous les gens de la Vallée et du Falasorma méritaient cette belle caserne" explique Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B.Un choix d’implantation stratégique, qui s’est fait au carrefour de Mansu et Galeria, au niveau du pont des Cinque Arcade. " C’est un choix stratégique d’avoir intégré ici une nouvelle caserne. On peut évacuer la vallée en saison, mettre les gens en sécurité ici, faire des dispositifs qui partent d’ici. Cette caserne est très bien placée, nous remercions encore monsieur le maire de nous avoir mis ce terrain à disposition à un prix défiant en toute concurrence", continue le président. Une caserne qu’il a également fallu intégrer dans le site, pour ne pas en faire un hangar.

" Alors il est vrai que ça a coûté un peu plus cher, mais comme vous le voyez, elle est parfaitement intégrée est fonctionnelle et aux couleurs du site . C’est une réalisation réussie. Je félicite tous ceux qui ont travaillé dans ce projet, et toutes les entreprises qui ont su garder les délais", ajoute-t-il.

1M800k € d’investissements répartis sur plusieurs partenaires. 472 k€ par la Collectivité de Corse, 472 k€ par le Fonds National pour l’Aménagement du Territoire (FNADT), 864 k€ autofinancés par le SIS 2B ont été nécessaires à a réalisation de l'édifice. " Nous avons réussi à mettre notre quote-part et nous en sommes fiers, il a fallu tout réorganiser et se réinventer et aujourd’hui le SIS a retrouvé sa capacité d’investissements", se félicite Hyacinthe Vanni.





" Une nouvelle caserne de pompiers cela n’arrive pas tous les jours. Mais aujourd’hui c’est surtout l’aboutissement d’un long travail qui a commencé il y a fort longtemps avec une 1re caserne dans le village, l’acquisition d’un terrain et ce nouveau bâtiment. Alors nous sommes très contents, car les pompiers de Galeria auront un bel outil de travail et pourront travailler dans de bonnes conditions. Dans un bâtiment fonctionnel qui répond à leurs demandes et que c’est aussi un beau bâtiment. Il est construit dans un environnement particulier, celui de la vallée du Fangu qui est très protégée et ce bâtiment est harmonieusement inséré dans le paysage" complète le maire de Galeria Jean-Marie Seité.

Ce nouvel outil de 300 m² habitables et plus 300 m² de garage, aura la charge de la protection de la région du Falasorma, avec un secteur qui s’étend du col du Marsulinu, au Col de Palmarella et dans toute la vallée du Fango de la mer jusqu’au Paglia Orba.

"Comparé à ce qu'on avait à l’époque à Galeria, aujourd’hui nous avons tout ce que l’on peut avoir, un confort de travail et de sécurité. Nous avons toutes les commodités nécessaires. En comptant l’encadrement, nous avons 27 sapeurs pompiers volontaires avec 26% de l’effectif qui est féminin", précise le capitaine Ange Santucci, chef de centre de Galeria.