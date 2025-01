Galeria : La Casa Marina, ferme ses portes après trois décennies d'engagement éducatif

La Casa Marina, située à Galeria, ferme ses portes après des années d'activité consacrées à l’éducation à l'environnement et au milieu marin. L’établissement, géré par le Parc Naturel Régional de la Corse (PNRC), met un terme à ses activités suite à une mésentente avec la mairie de Galeria, propriétaire des lieux. Ce mardi, une annonce sur les réseaux sociaux a officialisé la fermeture imminente de cette structure bien connue des scolaires et des familles corses. Pour accentuer la portée du message, les agents de la Casa Marina ont retiré la plaque du bâtiment, geste symbolique qui n'a pas manqué de susciter l’émotion et la colère parmi la population.



Véronique Santucci, directrice de la Casa Marina, a annoncé l’annulation des séjours éducatifs pour l’année 2025. « J’ai annulé tous les séjours en vue de la fermeture définitive de la Casa Marina. Nous étions censés passer une commission de sécurité au mois de mars, mais celle-ci n’a pas été renouvelée. Sans elle, nous ne serons plus aux normes », explique-t-elle, visiblement affectée. Elle souligne l’importance de cet établissement, qui depuis 30 ans accueille des enfants de toute la Corse pour des séjours dédiés à la découverte de l’environnement marin. « Aujourd’hui, c’est un choc. La Casa Marina ne se résume pas à Galeria, c’est un lieu qui rayonne sur toute l'île », poursuit-elle, amère face à la situation.



Le déménagement des installations de la Casa Marina, réparties sur 600 mètres carrés, est en cours, mais les agents se heurtent à des difficultés logistiques. Dumè, l'un des agents de la structure, exprime son désarroi : « C’est terrible pour nous, pour les enfants, pour toute la Corse. Ce déménagement, c’est comme clore un chapitre douloureux. »



Du côté du Parc Naturel Régional, Jacques Costa, son président, a réagi à la fermeture. « Nous souhaitons que la Casa Marina reste à Galeria, c’est trop important pour nous et pour la commune. Le prix de vente annoncé par les Domaines, entre 400 et 430 000 euros, reste inacceptable pour la mairie. Nous sommes prêts à acheter à 420 000 euros, mais pas au-delà », précise-t-il, réaffirmant l’attachement du PNRC à cet établissement. Le président du parc rappelle que la rupture du bail locatif, jugé trop onéreux par le PNRC, avait été annoncée en début d’année, après un échec des négociations sur le prix de vente de la structure.



De son côté, le maire de Galeria, Jean-Marie Seité, a choisi de répondre par communiqué de presse, sans toutefois aborder de manière détaillée les modalités du tarif de vente. Dans ce communiqué, les élus réitèrent leur volonté de renouveler le bail locatif, sans évoquer d'éventuelle vente de l'établissement.



Une mobilisation pourrait se tenir ce dimanche 12 janvier à 10h sur le site de la Casa Marina. Parallèlement, une pétition en ligne a été lancée pour tenter de sauver cette institution, qui a marqué des générations d'enfants corses.