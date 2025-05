Premier salon fr l'habitat et de l'auto au palais des congrès d'Ajaccio

Pendant 3 jours, le Palais des Congrès se transforme en lieu d’échanges et d’inspiration autour de la maison, de l’immobilier et de la mobilité



Venez rencontrer des professionnels locaux et découvrir une offre variée autour de l’aménagement intérieur, la décoration, le mobilier et les cuisines et l'’aménagement extérieur et de jardin

Ceux des matériaux et solutions innovantes pour vos projets de construction ou de rénovation, de l’économie d’énergie, avec des conseils sur l’isolation, la performance énergétique et les aides disponibles.le tout en présence d’un architecte d’intérieur, d’un décorateur et d’un agent immobilier spécialisé en viage et de la Chambre des Notaires de Corse, pour toutes vos questions juridiques et patrimoniales





Côté automobile, découvrez les nouveaux modèles proposés avec des tarifs exclusifs salon, et profitez de la possibilité d’essayer les véhicules sur place.

Chaque jour, assistez à des ateliers gratuits, animés par des professionnels : rénovation, décoration, investissement, mobilité, conseils techniques et pratiques.



Entrée gratuite – Ouvert à tous

Horaires : de 9h à 19h

Un salon complet, pratique et inspirant pour donner vie à tous vos projets, au cœur et pendant de la grande Foire d'Ajaccio !