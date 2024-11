Furiani : Un nouvel éclairage pour le stade Armand Cesari

Lancé en juin 2024 par la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) lors d’une cérémonie en présence des élus et des principaux acteurs du projet, le chantier doit s’étaler sur vingt mois pour aboutir à une transformation complète du stade Armand Cesari, destiné à devenir une structure moderne et couverte. Ce stade emblématique, qui porte en lui une part de l’histoire du Sporting Club de Bastia et de la Corse, sera doté d’équipements répondant aux standards actuels, offrant ainsi une nouvelle image et de meilleures conditions d’accueil pour les compétitions sportives.



Les premiers travaux de modernisation ont été accompagnés de tests d’éclairement réalisés par la Ligue de Football Professionnel (LFP) sur les systèmes d’éclairage latéraux.



Depuis juin 2024, le stade fait l’objet de travaux de restructuration et de modernisation. L’ancien système d’éclairage, basé sur des pylônes imposants qui dominaient le stade depuis des décennies, va être remplacé par des dispositifs d’éclairage latéral plus discrets et performants. Après des tests réalisés par la Ligue de Football Professionnel (LFP), ce nouvel éclairage a permis d’obtenir l’homologation E3, un niveau suffisant pour accueillir des rencontres de Ligue 2.



D'ici une semaine, l’éclairage de 900 lux, conforme aux exigences de la LFP, sera mis en place et garantira une intensité lumineuse homogène sur l’ensemble du terrain. Ce nouveau système, en plus de moderniser l’aspect visuel du stade, permettra de réduire la consommation énergétique tout en offrant aux spectateurs et aux joueurs une expérience améliorée.



Ce vaste projet de modernisation devrait être achevé d’ici la fin de l’année prochaine