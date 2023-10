Furiani : Montpellier-Hérault Rugby débute et finit mieux que Castres Olympique (31-23)

Stade Armand-Cesari, Montpellier Hérault : 31 Castres Olympique : 23 (21-6)

Arbitre : Luc Ramos

Montpellier Hérault

Erdocio, Latu, Lamositele, Stooke, Wellemse, Van Rensburg, Doumenc, Simmonds, Coly, Carbonel, Ngandebe, Serfontein, Darmon, De Hardi, Bouthier





Castres Olympique

Walker, Barlot, Hounkpatin, aravat, Usarraga, elaporte, Cope, Ardron, Fernandez, Lebrun, Raisuque, Dupont, Seguret, Hulleu, Dumora



Ce vendredi 13 octobre, Montpellier Hérault disputait, pour la troisième année consécutive, un match de préparation au stade Armand-Cesari de Furiani.

Son adversaire ?

Le Castres Olympique, un ancien champion de France comme le MHR.



Et les choses n'ont pas traîné sur la pelouse du stade Armand-Cesari.

En effet 11 minutes après le coup d'envoi, Coly marquait le premier essai de Montpellier, la transformation étant assurée par Carbonel.

Un petit quart d'heure plus tard, Simmonds à la relance perçait pour permettre à Willemse d'aller à son tour à l'essai.

Dans la foulée, Le Brun réduisait la marque pour Castres en réussissant coup sur coup deux pénalités.

Pourtant avant la pause, Montpellier Hérault accentuait son avantage après un maul et un essai en force de son talonneur.

21 à 6 à la mi-temps, le MHR pouvait voir venir. D'autant qu'au retour des vestiaires Ngandebe déposait une fois encore le ballon derrière la ligne castraise.







Ce n'était que vers l'heure que le Castres Olympique relevait véritablement la tête grâce à cet essai de Ardron transformé par Lebrun. Moins de10 minutes plus tard, c'est à la faveur d'un maul porté que Maraval permettait au CO de revenir à portée de points de Montpellier. Puis Popelin assurait une pénalité qui permettait à ce moment-là à Castres d'entrevoir une issue heureuse à cette sortie en Corse.

Seuls 5 points séparaient, en effet, à cet instant de la partie les deux équipes et tout pouvait encore basculer d'un côté comme de l'autre.

Finalement le dernier mot restait au MHR grâce à cette pénalité réussie sur le fil par Foursans.



Montpellier s'imposait donc 31 à 23 contre une belle équipe de Castres.

Furiani a apprécié.