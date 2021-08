Furiani : Mérouan de Top Chef, aux fourneaux du food truck "U camiò"

De succulents burgers au thon rouge, un hot dog de liche, un gaspacho de tomates du jardin, une tapenade au thon ou encore un houmous à la Nepita... ce sont les succulentes recettes que propose Mérouan Bounekraf, le candidat très remarqué de Top Chef 2019.



Du 9 au 15 août sur le parking du cinéma de Furiani, le talentueux chef de 31 ans qui avait intégré la brigade de Jean-François Piège pourra régaler les papilles des Corses avec des produits locaux d'exception dans le fishtruck "U camiò" appartenant au fondateur de la conserverie "Mare è Gustu", Sébastien Rialland et à celui de "O mà gourmandises", le chef Jean-Michel Querci. "Je n'avais rien à faire au mois d'août, alors je suis venu ici relever le défi, plaisante Mérouan Bounekraf avant de reprendre, non sans blague avec Sébastien et Jean-Michel on est devenu très amis depuis que Mare è Gustu m'a invité à faire une conserve signature alors j'ai évidemment accepté."



Le jeune chef a d'ailleurs eu le privilège de pouvoir dépoussiérer le camion qui dormait, à cause de la Covid-19, dans le garage de Mare è Gustu depuis son inauguration en grande pompe fin juin 2020. "Il y a plus d'un an nous avions fait carton plein lors du lancement mais c'est vrai que là grâce à Mérouan et ses créations nous espérons que les amateurs de gastronomie seront au rendez-vous", lance Sébastien Rialland qui fournira, comme d'habitude, l'intégralité des poissons utilisés pour les plats. "Tout est frais et issu de la pêche durable. C'est d'ailleurs pour cela que l'office de l'Environnement de la Corse a subventionné à 80% notre concept innovant et inédit de fishtruck", explique encore le pêcheur.



Du local et encore du local



Depuis sa venue en Corse, Mérouan est tombé amoureux de l'île mais aussi de ses produits. C'est pourquoi les plats seront composés à 80% de légumes corses, "malheureusement je n'ai pas trouvé de pois chiche ici", regrette le cuisinier. Dans ses créations on retrouvera des aliments emblématiques de l'île comme la tome de brebis, le brocciu ou la plante aromatique endémique la nepita. Le chef a aussi tenu à faire marcher les artisans locaux. Par exemple, les pains pour les burgers proviennent de la région bastiaise, de la boulangerie Ventura.



Pour tout le monde



Avec le pass sanitaire en vigueur depuis le 9 août, ceux qui ne veulent pas se faire tester ou ne se sont pas fait vacciner pourront prendre leur nourriture à emporter dans des emballages éco-responsable, sans plastique et la manger où ils le souhaitent.

Alors pourquoi pas, déguster un bowl au thon rouge frais avant une petite séance de cinéma ? Pour la salle obscure il faudra toutefois un pass sanitaire.