Furiani : 4 véhicules détruits par un incendie

Les flammes ont éclaté vers 2h20 et se sont rapidement propagées à quatre véhicules ainsi qu'à deux petits hangars.

Des moyens du centre de secours de Bastia ont été rapidement mobilisés et une heure plus tard, les flammes avaient été maîtrisées.

Mais le bilan est lourd : quatre voitures ont été détruites par les flammes qui ont également occasionné des dégâts aux hangars.



Autre incendie de véhicule, mais cette fois à Ersa.

Il est survenu à 23h45 à proximité du moulin Mattei. La voiture a été complètement ravagée par les flammes.