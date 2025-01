Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « On sort de cette compétition la tête haute »

Frédéric Ferrandez (GFCA Volley)

« On savait que cela serait difficile surtout quand on joue des équipes qui ont l’habitude de l’intensité de ces matchs. Ils ont une grande profondeur d’effectif et ils ont fait énormément de rotations ce soir. Ils nous ont mis aussi une grosse pression au service. On a quand même tenu et on a démontré de très belles choses ce soir. On sort de la compétition la tête haute. J’ai vu de très bonnes choses mais cela a été un peu trop en dent de scie. On a manqué un peu de régularité. On a fait un peu trop de faute au service également. On avait à cœur de passer ce tour mais maintenant on est focus sur la suite du championnat et le déplacement à Nancy ».

Silvano Prandi (Chaumont)

« La seule chose que je retiens dans ce match c’est la victoire car la qualité de notre jeu a été mauvaise. Je n’ai pas d’explication sur la quantité de fautes que nous avons commises. Aujourd’hui, on a gagné, c’est notre seule satisfaction. On a tellement perdu de matchs comme cela par le passé, qu'il faut savoir apprécier ce genre de victoire. Ajaccio ne m’a pas surpris, j’avais regardé pas mal de matchs en video avant cette rencontre. C’est une très bonne équipe qui, je pense, évoluera en Ligue A la saison prochaine ».