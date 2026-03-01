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Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « une saison calvaire, une année à oublier »


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 21 Mars 2026 à 21:44

Le GFC Ajaccio évoluera la saison prochaine en Ligue B après sa lourde défaite à Poitiers (3/0) ce samedi soir lors de la dernière journée de MSL Volley. Les Ajacciens sont passés à côté de leur match et n’ont jamais été en mesure d’inquiéter une équipe poitevine, qui termine à la 4e place du championnat. Frédéric Ferrandez était particulièrement amer à l’issue de la rencontre : « « On n’est jamais vraiment rentrés dans ce match. On a trop subi les choses, quand on joue notre vie, on n’a pas le droit de perdre en trois sets comme cela ».



Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « une saison calvaire, une année à oublier »
Les réactions :
 
Frédéric Ferrandez (coach GFC Ajaccio) au micro de Bein Sport : « On n’est jamais vraiment rentrés dans ce match. On a trop subi les choses, quand on joue notre vie, on n’a pas le droit de perdre en trois sets comme cela. C’était une saison calvaire, une année à oublier. Cela a très mal commencé, et cela finit très mal, à l’image de notre saison. Je savais qu’on n’était pas prêt à jouer en Ligue A, qu’il fallait être plus solide structurellement parlant. Malheureusement, on en paye les conséquences aujourd’hui ».
 
Cédric Enard (manager Poitiers) : « On est très heureux du résultat. Grâce à cette victoire, on consolide notre 4e place. On savait très bien que cela allait très difficile face à une équipe qui jouait sa survie dans ce championnat et les garçons ont été très sérieux. On très bien rentrés dans ce match et on a leur montré que nous aussi, on avait quelque chose à jouer dans ce match. C’était important de finir 4e dans l’optique des play-offs. Je suis très fier des gars car le niveau de jeu a été très bon ce soir ».

 

Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « une saison calvaire, une année à oublier »




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