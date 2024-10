France services : En Corse, La Poste se mobilise pour accompagner les usagers

Dans le cadre des Journées France services, qui se déroulent du 7 au 19 octobre, les structures France services, en partenariat avec La Poste, s’engagent pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives. Qu’il s’agisse de demander une carte d’identité, de renouveler une carte grise, d’obtenir de l’aide pour la déclaration des revenus ou de déclencher ses droits à la retraite, les chargés de clientèle des bureaux de poste, formés et épaulés par 11 opérateurs nationaux tels que la CAF, France Travail, ou encore la CNAV, sont à disposition pour aider les citoyens.Ce jeudi 10 octobre à Piana, Laure et Alexandra, chargées de clientèle à France services, ont accueilli Johan Borelli et Caroline Giocanti, conseillers en insertion sociale et professionnelle à la Mission Locale. Ensemble, ils ont animé un atelier original : « Aujourd’hui, nous proposons un atelier de présentation de 80 métiers en immersion totale grâce à la réalité virtuelle », explique Johan. « Se rapprocher au plus près du public est une nécessité. Nous sommes là pour pallier les difficultés de mobilité des jeunes, car tous n’ont pas le permis ou un moyen de transport. Notre objectif est aussi d’échanger avec eux et de faire connaître nos missions d’accompagnement à l’emploi, à la formation, mais aussi dans les domaines du logement, de la santé et de la vie sociale. Cela peut se traduire par des aides financières au permis, à la formation, ou encore par un accompagnement par des professionnels de santé comme des psychologues. L’objectif est de permettre à tous les jeunes de surmonter les obstacles à leur insertion sociale et professionnelle ».Pascaline Castellani, maire de Piana, souligne l’importance de ces services en milieu rural : « Le maintien des services publics en milieu rural est essentiel et la France services de Piana rend beaucoup de services à la population de Piana et des environs. Laure et Alexandra font rayonner ce dispositif, et je suis heureuse que la population fasse appel à ce lieu à disposition de tous pour être accompagnée ».À Piana, comme dans chacune des 37 France services de l’île, les journées organisées du 7 au 19 octobre visent à familiariser les usagers avec l’ensemble des services offerts. Dans les 19 France services postales, les chargés de clientèle vous accueillent pour des visites guidées, des ateliers numériques, et vous proposent même de participer au "Jeu concours régional Journées France services La Poste".« L’idée aujourd’hui est de faire connaître nos actions quotidiennes, d’inviter la population à découvrir notre offre d’accompagnement et les opérateurs avec lesquels nous travaillons, autour d’un accueil café. Il est très important de rappeler que ce dispositif est ouvert à toutes et à tous, que vous habitiez à Cargèse, Porto, Ota, Serriera, Partinello, Osani ou Piana, nous sommes là pour vous accompagner », explique Laure.Alexandra ajoute : « Nous sommes là non seulement pour accompagner les usagers dans leurs démarches, mais aussi pour les aider à utiliser les outils numériques. Les France services postales offrent un accès gratuit à un ordinateur, une tablette, une imprimante et un scanner, permettant ainsi à tous d’accéder au numérique. Notre rôle est d’accompagner ceux qui peuvent se sentir en difficulté face aux nouvelles technologies, tout en développant leur autonomie future ».Grâce à ces initiatives, France services et La Poste entendent répondre aux besoins d’un public large, notamment en milieu rural, en offrant des services de proximité pour simplifier la vie administrative et numérique des citoyens.