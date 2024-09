France : l'été 2024, le 3e consécutif avec des températures au-dessus des normales

L'été 2024 en France a été marqué par des températures nettement au-dessus des normales de saison, marquant le troisième été consécutif dans cette situation, selon le bilan saisonnier publié lundi par Météo-France. "Avec un mois de juin conforme à la normale, un mois de juillet légèrement plus chaud (+0,6°C) et un mois d'août nettement plus chaud (+1,5°C), l'été 2024 affiche une anomalie chaude de +0,7°C par rapport à la normale 1991-2020", indique l'établissement public. "Il est ainsi le 3ème été consécutif au-dessus des normales de saison", souligne Météo-France.



L'été au sens météorologique couvre les trois mois pleins de juin, juillet et août - à la différence des saisons calendaires qui débutent avec les équinoxes ou les solstices. Pendant cette saison d'été, la France a connu deux vagues de chaleur à l'échelle nationale: la première, brève mais intense, a concerné une large moitié sud du pays entre le 29 juillet et le 2 août. La seconde, du 6 au 13 août, a touché une grande partie de la France, à l'exception du Nord-Ouest. Ceci n'a rien de surprenant : chaque vague de chaleur dans le monde est désormais plus forte et rendue plus probable à cause du changement climatique causé par l'homme, notamment avec l'utilisation massive des énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole), selon les scientifiques. "Avant 1989, on observait en moyenne une vague de chaleur tous les 5 ans dans notre pays. Depuis 2000, elles reviennent quasiment chaque année", rappelle Météo-France.

Les températures ont été contrastées à l'échelle du pays, avec des températures très chaudes sur un large quart sud-est du pays, avec +1°C à +1.5°C au-dessus des normales. A l'inverse, "une sensation de relative fraîcheur a dominé en Bretagne, en Normandie et dans les Pays-de-la-Loire".

Concernant les pluies, l'été 2024 a été conforme à la normale "masquant néanmoins de fortes disparités régionales". Le déficit a notamment atteint 30% à 40 % sur le nord de l'Aquitaine, la Normandie, le pourtour méditerranéen et l'ouest de la Corse, détaille le bulletin.