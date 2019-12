"Forzaaaa Bastia !" une œuvre réalisée par l'artiste calvais Antò Fils de Pop

"Forzaaaa Bastia !", eccu u tìtulu di l'òpara rializata da l'artistu Antò Figliolu di Pop.

Sta criazione vene da una cullaburazione trà u pittore balaninu è u Sporting Club di Bastia.

In sti tempi induve u sporting hè in pienu rinnovu è induv'ellu sunnieghja à ritruvà, u più prestu pussìbule i migliori, l'artistu (ma dinò sustenidore) hè andatu à ciuttassi in i fundamintali di u munumentu ch'hè u SCB ma cù u bisognu d'avè un sguardu mudernu nant'à "a squadra turchina".

Forza, isulanità, fiertà è passione, senza sminticà Furiani, sùanu à traversu à sta criazione.



"Forzaaaa Bastia !", c'est tout simplement le nom donné à l'œuvre réalisée par l'artiste Antò Fils de Pop.

Cette création est le fruit d'une collaboration entre le peintre Balanin et le Sporting Club di Bastia.

En cette période où le sporting est en plein renouveau et rêve de retrouver rapidement l'élite, l'artiste (mais aussi supporter) est allé puiser dans les fondamentaux du monument qu'est le SCB tout en ayant une vision moderne de a Squadra turchina.

Force, insularité, fierté et passion, sans oublier Furiani, transpirent à travers cette création.

"Lorsque j'étais gamin je me souviens des magnifiques réalisations de Monique Corrieri, j'ai d'ailleurs trouvé il y'a peu l'affiche éditée en 1981 ou Paul Marchioni soulève la Coupe de France suite à la finale face à l'AS Saint-Étienne que le SCB avait remporté. Ce n'est pas la première fois que je rends hommage au Sporting à travers mon art mais aujourd'hui c'est la toute première fois que j'engage une collaboration officielle avec le SCB ! Et c'est évidemment un honneur d'y être mêlé ! Créer pour un tel monument sportif est une véritable fierté ! Et quand on est Corse il n’y a pas vraiment besoin de décrire ce que cela procure !" commente avec beaucoup d'humilité l'artiste calvais.

Généreux, passionné, Antò Fils de Pop a réalisé gratuitement cette affiche au SC Bastia qui se chargera de la commercialiser et dont les bénéfices leur reviendront intégralement.