Fortes pluies et orages en Haute-Corse : jusqu’à 130 mm enregistrés, la vigilance orange maintenue

🟠 #VigilanceOrange #orages #PluieInondation en Haute-Corse



Les pluies orageuses et localement fortes se poursuivent et ce jusqu'en soirée au moins.



On a observé 30 à 60 mm et jusqu'à 100 à 130 mm autour de la Castagniccia et de la plaine orientale.



⚠️https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/oGpXS8K6lk

— Météo-France (@meteofrance) September 18, 2024



La Haute-Corse secouée par les orages cette nuit. En moins de 24h, on relève déjà plus de 120mm à Oletta, plus de 100mm à Campile, 70mm à Bastia.

D’autres orages sont prévus aujourd’hui sur l’île entre le relief et le littoral.



Vidéo Nicolas A. (Intempéries en Corse/Facebook)… pic.twitter.com/4pELKoks0O

— Kévin Floury (@kevinfloury) September 18, 2024



"La Haute-Corse est particulièrement touchée avec des cumuls assez conséquents", souligne Météo-France. En effet, la dégradation pluvio-orageuse a débuté mardi soir, et les averses continuent de s'abattre sur l'île. Les secteurs les plus impactés, notamment autour de la Castagniccia et de la plaine orientale, ont enregistré entre 30 et 60mm de précipitations. Des pointes à 120mm ont même été relevées à Oletta. Le nord de l'île reste sous haute surveillance, des cumuls allant jusqu'à 150mm étant encore possibles localement.Les orages se poursuivent ce mercredi avec des intensités pluvieuses pouvant atteindre jusqu'à 40mm par heure. Météo-France ne prévoit une accalmie qu’en soirée, bien que des périodes de répit pourraient alterner avec ces épisodes orageux. "Sous les orages les plus marqués, on attend parfois des intensités pluvieuses soutenues, généralement proches de 20 à 30mm, voire 40mm, par heure", précise l'institut météorologique. La possibilité de grêle n’est pas exclue, accentuant encore les risques liés à ces intempéries.Face à ces intempéries, les infrastructures sont mises à rude épreuve. Dans la matinée, les Chemins de Fer de la Corse ont signalé sur les réseaux sociaux des perturbations sur le réseau périurbain, notamment entre Bastia et Casamozza.La circulation est également difficile à Pietranera où des inondations locales ont été signalées par les pompiers qui appellent à la prudence dans ces secteurs à risque.