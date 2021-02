Formation PSE1 réussie pour les Jeunes sapeurs-pompiers Balanins

Ainsi les futurs « pompiers volontaires » du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B) ont reçu des cours théoriques puis ces derniers, ont été confrontés à de nombreuses mises en situation. Avec à la clé, une évaluation continue entrant dans la délivrance du diplôme exigé afin de pouvoir participer aux futures missions de secours à personne, qui chacun le sait, représente environ 80% des interventions des Sapeurs-Pompiers.



Au programme de la session qui s’est échelonnée sur 6 journées et dans le respect des gestes barrières, figuraient les thématiques entrant dans la certification du PSE1 : victimes souffrant de malaises, d’hémorragies, d’arrêts cardioventilatoires, de chutes, de fractures, etc. Les 15 jeunes gens parmi lesquels deux filles et treize garçons, pour la plupart originaires de Balagne mais aussi du Cortenais et de la région bastiaise, se sont attachés à reproduire les bons gestes, ceux qui permettent d’alerter, protéger et secourir. Mais aussi à répondre aux questions très ciblées de leurs formateurs, qui bien que bienveillants, n’ont rien laissé passer.



A l’heure des résultats, on notait avec satisfaction, la réussite de l’ensemble des jeunes sapeurs-pompiers balanins et de ceux de la section Fiumorbu-Oriente , qui malgré la crise sanitaire et ses conséquences, ont gardé le cap, encouragés par cela, par ceux qui au sein de la profession avec le soutien de l’union départementale des personnels du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (UDPSIS 2B), se sont attachés à maintenir les liens dans un groupe déjà soudé et partageant depuis le départ de l’aventure il y a trois ans, un bon état d’esprit et de cohésion. CNI adresse tous ses compliments aux JSP reçus et à leurs encadrants et formateurs.