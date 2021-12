Football : du Pôle Espoirs d'Ajaccio au niveau national

La Fédération Française de Football, via sa Direction technique nationale (DTN), qui fait actuellement le tour de l’Hexagone dans le cadre des traditionnelles visites annuelles des structures « Pôle Espoirs Football » a fait, récemment, une halte au pôle espoirs de la Ligue Corse de Football d'Ajaccio. La réunion était d’importance ce mardi 14 décembre et les principaux partenaires avaient répondu présent à ce rendez-vous : le staff de la Ligue Corse de football et notamment le président, Jean-René Moracchini, le vice président, Franck Risterucci et le conseiller technique régional, Nicolas Gagliardi.





Du côté du Pôle Espoirs Antoine Pireddu, le directeur accompagné de son adjoint Ghjuvan Rusterucci et de l’entraîneur gardiens de but, Nako Dritan avaient fait le déplacement. Une délégation du CSJC, office de la région qui accueille le Pôle Espoirs, était également de la réunion : Danielle Antonini, présidente du conseil d’administration et élue « Femu » de la CDC, le directeur Éric Pasero, la directrice adjointe Sylvie Ghipponi-Lafont et le responsable du haut niveau Jean-Luc Luciani.

L’entraîneur national José Alcocer de la direction technique nationale était aussi venu assister à la rencontre. Les membres de la délégation régionale académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (DRAJES, ancien DRJS) ont assisté au tour de table ainsi que des représentants de l’Éducation nationale.



Le pôle espoir corse : un niveau d’excellence

Cette matinée s’est déroulée au collège du Stiletto, établissement scolaire qui accueille les jeunes du pôle durant leur scolarité. Le but de cette réunion protocolaire était de confirmer le respect du cahier des charges de la DTN et le renouvellement de l’agrément de pôle espoir

Parmi les critères observés, il y a tout d’abord la qualité de l’accueil des enfants. Les techniques utilisées pour la formation et les moyens déployés lors des entrainements sont aussi passé sous observation. « En Corse, le foot est le sport n° 1, assure Antoine Pireddu, directeur du Pôle Espoirs. C’est le sport qui regroupe le plus d'éléments du centre »





Le pôle espoirs de la Ligue Corse de Football fait partie des 16 centres de formation nationaux. Le niveau est reconnu pour être très soutenu.

De nombreux joueurs du centre de formation ont accédé au niveau national. Ce fut le cas pour Matteo Tramoni, sorti il y a 6 ans du centre de formation. Il a aujourd’hui 21 ans et joue à Cagliari (Italie) Lisandru Olmeta, (fils de Pascal Olmeta) joue à Monaco. A tout juste 11 ans , il est tout comme son père gardien de but et évolue en équipe de France. Yohan Bocognano, Benjamin Santelli et Christophe Vincent, tous d’anciens espoirs du pole ajaccien, jouent désormais au SCB. De son côté L’ACA a recruté Yanis Cimignani ( 19 ans ) et Vincent Marchetti ( 24 ans)



Pour Antoine Pireddu, grâce à cet engouement, nous bénéficions de beaucoup de moyens et d’aide de la part de la fédération et de tous nos autres partenaires, ministères, CDC qui nous accompagnent dans le développement du, cette visite est toujours rassurante et motivante. Elle valide et renouvelle la confiance en l’efficacité et la qualité des formations proposées au Pôle espoirs de Corse.