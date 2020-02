Football : Un parisien au cœur bleu s’en est allé… RIP Michel Fuster

Philippe Jammes le Mardi 4 Février 2020 à 16:31

Il était sans nul doute le plus grand, le plus fidèle supporter parisien du Sporting Club de Bastia. Sa passion pour le SECB, à l’époque, datait de l’épopée européenne du club corse. Lui, le parisien, l’amoureux du football, avait cette année là basculé dans le camp bleu. Aujourd’hui, c’est nous qui avons le bleu au cœur. Michel Fuster s’en est allé des suites d’une très longue et très pénible maladie. Combien de déplacements ai-je pu faire à bord de sa CX, qui a rendu l’âme d’ailleurs lors d’un retour de déplacement. Combien affichait-elle de km bleus cette voiture ? Plusieurs milliers ! En bus aussi, au départ du « Laetitia » à Paris. On partait en fin de matinée ou tôt en début d’après midi avec dans les haut-parleurs des chants corses.

Il sillonnait les stades de France, de Lille à Monaco, de St Brieuc à Sedan… Parfois les arrivées étaient un peu houleuses car les supporters adverses ne nous aimaient pas trop ! On se souviendra d’un bus caillassé à Lens par exemple. Michel était fou du Sporting. Pour le club il allait récupérer des joueurs à la gare pour les emmener ensuite à Orly ou vice-versa. Combien de fois a-t-il aussi représenté le club au tirage de la Coupe de France ? L’été, sa joie était de pouvoir venir en Corse et assister à un match à Furiani. Ce samedi, Michel, à Furiani, on pensera très fort à toi. Pensées aussi pour sa femme, sa fille Marilyne, à qui il avait donné le virus bleu.

