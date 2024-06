Football Régional 2 : Décisif baisser de rideau pour Porto-Vecchio et Bonifacio

Il sera, en effet, question d'accession pour les Porto-Vecchiais et les Bonifaciens avec un scénario pour le moins simple. Les Moustiques, Dauphin du GFCA, depuis longtemps assuré d'évoluer en R1 la saison prochaine, vont accueillir Eccica-Suaredda ce dimanche à 15 heures au stade du Pruneddu. Une rencontre entre un ensemble local comptant 76 points et une équipe visiteuse à la tête de 74 unités.



D'un point de vue comptable, les joueurs de François Ciccolini n'ont besoin que d'un nul pour conserver leur deuxième place et par la même occasion pour accéder en R1, deux saisons après l'avoir quitté. Eccica, de son côté, doit l'emporter car le groupe de Stéphane Faedda se trouve sous la menace directe de la JS Bonifacio (73 pts) qui jouera sur le terrain de la réserve Casincaise. Si Bonifacio venait à l'emporter en Casinca, Eccica en cas de partage des points ou pire de défaite, se retrouverait à la quatrième place et donc se ferait "chiper" l'ultime place disponible pour accéder à l'élite insulaire.

Pour résumer ce baisser de rideau, l'ASPV à un degré moindre et la JSB sont contraintes à la victoire.



Les Moustiques, de leur côté, pour la "Der" de Cicco sur le banc de la Cité du Sel voudront boucler leur saison sur une note très positive. Ces deux matchs débuteront à 15 heures.