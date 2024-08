Football N3 : Une grande première pour le Sud FC

Un rendez-vous qui verra les joueurs de David Careddu se confronter à une formation au standing évident. Une rencontre étalon. Au-delà de cette entame prometteuse, le président sudiste Yves Marchi a évoqué ce match, mais aussi les perspectives pour son club sacré champion de R2 (2022/2023) puis de R1 à l’issue de la dernière saison. Le coup d’envoi de cette première sortie en N3 sera donné par deux anciens joueurs emblématiques du SC Bastia à savoir Paul Marchioni et Charles Orlanducci.



- Comment avez-vous préparé cette saison et ce saut dans l’inconnu pour le Sud ?

- Nous avons effectué de nombreux essais, mais comme notre budget n’est pas extensible et que notre masse salariale est encadrée par la DNCG en tant que club accédant, nous n’avons pas beaucoup recruté. Nous avons conservé la possibilité d’y ajouter un ou deux renforts de qualité si possible en cours de saison.

Les entraînements ont repris début juillet et tous sont impatients de découvrir le niveau "National" car pas moins de 10 joueurs de l’effectif faisaient partie du groupe R2 il y deux ans. Ce saut dans l’inconnu est excitant et j’espère devrait booster tout le monde.





- Qu’attendez-vous de ce premier match à domicile ?

- Que ce soit une grande fête pour le club et notre région en espérant que beaucoup de personnes viendront assister à cette première rencontre en N3 ce samedi à 18 heures à Sainte-Lucie.

Il faut noter que le coup d’envoi de cette rencontre historique pour le club, sera donné par Paul Marchioni et Charles Orlanducci deux anciens joueurs emblématiques du SC Bastia.

quelques cadres seront absents pour ce premier match, mais nous allons aborder cette rencontre sans pression particulière avec une préparation tout à fait normale.

Nous souhaitons simplement réaliser une bonne prestation devant notre public et prouver que notre place à ce niveau n’est pas usurpée.



- L’apprentissage du N3 va se poursuivre, dans la foulée, avec la visite à la réserve de l’OM puis la réception de celle de Montpellier. Vous allez être de suite dans le grand bain ?

- C’est sûr, mais qui aurait cru qu’on affronterait des réserves « pros » comme celle de l’OM ou Montpellier et qu’on pourrait les voir évoluer sur notre pelouse ?

Il faut donc savoir savourer ces moments et essayer de faire bonne figure même si nous sommes conscients que les débuts seront très compliqués.

Une chose est sûre, l’équipe va donner le maximum d’elle-même pour ses supporters et pour tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le club.

Nous n’avons rien à perdre. Au contraire !



- L’objectif de la saison ?

- Le maintien bien sûr, mais attendons d’avoir disputé quelques rencontres pour jauger notre niveau. Nous demandons à nos supporters d’être patients.