Football Grand Sud : la SVARR titre et accession en poche

Le Sud FC qui accueillait la réserve du Gallia Lucciana a retrouvé le chemin du succès en s’imposant par la plus petite des marges 1 à 0 sur un but de Marchi.



De son côté la JS Bonifacio, qui se trouve dans une bonne spirale ces derniers temps, accueillait les réservistes furianais. Au terme d’un match placé sous le signe du suspense les deux équipes se sont séparées sur un score de parité de 2 à 2.



Pour sa part l’ASPV devait se rendre à Bocognano mais le match n'a pas eu lieu le terrain de Bocognano étant impraticable.



Du côté du championnat de Régional 2, la SVARR remettait son calendrier à jour en recevant La Pieve di Lota.



L'équipe du Valincu a validé sa première place en par voie de conséquence une option définitive sur le titre et l'accession en disposant, largement, des Pievans 5 buts à 0. L'équipe du Valincu jouera, donc, dans l'élite la saison prochaine.



En Régional 4, les Solenzarais n'ont pas effectué le déplacement chez les Montagnards de Bocognano pour les mêmes raisons à savoir le terrain impraticable.



Au sein du championnat féminin à huit, l'ASPV rendait visite à la Casinca et la SVARR était en déplacement en Balagne. Les Moustiques se sont inclinées face aux Casincaises 3 buts à 1, alors qu'à l'inverse la SVARR s'est imposée en Balagne 2 à 1.