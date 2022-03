Football Grand Sud : la SVARR plus que jamais en route vers l'élite

L’ASPV, sur son terrain du Prunellu, face à Ghisonaccia, à concédé le partage des points 1 à 1 au terme d'une rencontre où les Moustiques ont vendangé de nombreuses opportunités.

Le Sud, qui se déplaçait sur la pelouse de la réserve de Furiani- Agliani, s'est incliné 2 buts à 0.

Enfin, Bonifacio qui a remporté une semaine auparavant un beau succès aux dépens de la réserve Gazière a baissé pavillon sur le terrain du Gallia-Lucciana, non sans démériter 3 à 2



En Régional 2, match au sommet en terre nordiste entre le SC Bastia, troisième du championnat, qui accueillait, cet après-midi, le leader proprianais invaincu dans cette compétition. Une confrontation haut de gamme qui a, finalement, tourné à l’avantage des joueurs du Valincu 2 buts à 0.

La SVARR plus que jamais en route pour le titre et l'élite régionale avec un total 62 points soit cinq de plus que son Dauphin Afa et douze sur le troisième à savoir le SCB. Une équipe de la SVARR qui compte un match en moins que ses poursuivants





Au sein du championnat de Régional 4, l’équipe de Solenzara, qui accueillait les Balanins de Monticellu, a été lourdement battue 5 à 0.

Pour le compte du championnat féminin à 8, la rencontre opposant la Casinca à l’ASPV a été reportée, alors que de son côté la SVARR qui était l'hôte de la formation d’Alata s'est inclinée à domicile sur la petite marque de 1 but à 0.