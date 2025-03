Football Grand Sud - Les Moustiques calent en quart

En ce premier dimanche du mois de mars, la Coupe de Corse, au stade des quarts de finale, occupait le haut de l'affiche au complexe du Pruneddu avec l'ASPV qui affrontait la réserve borgaise. Au terme de cette rencontre dominée de la tête et des épaules par les Moustiques, ce sont finalement les Borgais qui ont validé leur ticket pour le dernier carré, Collovigh répondant d'une superbe frappe à la 89' à l'ouverture du score de Foungala six minutes plus tôt. Les Borgais se sont imposés lors de la séance de tirs au but 4 à 3. Que de regrets pour les joueurs du président Montanaro qui font preuve d'une réelle malchance cette saison.





En Régional 2, cette fois pour le compte du championnat, la JS Bonifacio se rendait sur le terrain de la Pieve di Lota. Les joueurs de Falaises se sont inclinés 2 buts à 1.





Enfin, en R4, seul le leader porto-vecchiais évoluait à domicile contre Ponte-Leccia Morosaglia. L'ASPV.a remporté un 12e succès, en autant de rencontres, 3 buts à 2 grâce à un triplé de Ghjuvà Tafani.

De leur côté, le Sud jouait au Niolu et Sotta à Lupinu. Les réservistes sudistes se sont inclinés 3 à 0, alors que, dans le même temps, les Sottais signaient un beau succès 2 à 1 en terre bastiaise.