Football Grand Sud - Le Sud FC décroche le nul au Cannet

Les différents championnats ont été perturbés par les intempéries. Des mauvaises conditions météorologiques auxquelles l'AS Porto-Vecchio en R1 a échappé samedi en milieu d'après-midi en jouant sur le terrain d'Eccica.

Les Moustiques sont en effet revenus de ce déplacement à proximité d'Ajaccio avec le partage des points 1 à 1. L'ASPV souffle le chaud et le froid dans ce championnat en étant capable de tenir le leader Gazier et son Dauphin Eccica en échec et, dans le même temps, de s'incliner à domicile face à la lanterne rouge.



Ce dimanche après-midi pour le compte du championnat de Nationale 3, le Sud FC a ramené le partage des points de son déplacement au Cannet-Rocheville sur le score de 1 à 1. Les Sudistes de Patrice Eyraud bouclent le cycle aller sur une note positive, avant de recevoir la réserve de l'OM samedi prochain.





De son côté la SVARR recevait, toujours cet après-midi, La Casinca en Régional 1. Les deux équipes se sont séparées sur un score vierge au terme d'une confrontation où les opportunités furent nombreuses





En R2, Bonifacio devait se racheter en accueillant le GFCBL. Les joueurs des Falaises ont largement dominé leurs adversaires en l'emportant 7 buts à 1.





Enfin en R4, une seule rencontre s'est disputée. Le Niolu a battu le FC Sotta 2 buts à 1, alors que le match de l' ASPV contre Ghjuventu Bastiaccia a été reporté. Le Sud FC n'a pas affronté la réserve de Ghisonaccia, cette dernière ayant déclaré un forfait général