Football Grand Sud : La SVARR résiste, le Sud totalise

Pour le compte du championnat de Régionale 1, la SVARR, qui avait renoué avec le succès voici quinze jours face à la réserve de Furiani, rendait visite aux Montagnards de Bocognano. Pas de vainqueur dans cette confrontation, mais un score de 3 à 3 a sanctionné ce débat.



En Régionale 2, pas de rencontre à Porto-Vecchio entre l'ASPV et le GFCA. À l'inverse la JS Bonifacio accueillait l'USCC à Tassistro alors que le leader sudiste évoluait sur le terrain Balanin de Santa Reparata. Les sudistes n'ont pas fait dans le détail en Balagne en s'imposant largement 5 buts à 0. Le SFC poursuit donc sur le chemin de l'invincibilité en championnat et semble avoir digéré sa récente élimination en Coupe de Corse.



Le match entre la JSB et l'USCC a été interrompu à cinq minutes du terme suite à une échauffourée alors que les Cortenais menaient 3 buts à 1. La commission compétente au sein de la Ligue corse devra trancher.





Du côté du football féminin, l'ASPV évoluait à domicile face au GFCBL, alors que les joueuses de la SVARR effectuaient un déplacement très délicat sur la pelouse du FECB. Les Moustiques ont largement dominé les Bastiaises 7 buts à rien.



Quant à la SVARR, elle ne s'est pas rendue en terre bastiaise et a donc déclaré forfait.