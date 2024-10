Foot experts à Aix : la Corse était présente

Le coup d’envoi du tournoi national Foot experts au Z5 d’Aix-en-Provence a été donné par Nicolas Férand, président du Comité régional de l'ordre des experts-comptables (Croec) Provence-Alpes-Côte d’Azur; en présence de Mohamed Laqhila, lui-même à l’initiative du premier tournoi créé en 2011 lors du 66e congrès national, et des anciens joueurs pros dont les amateurs de foot n'ont pas oublié les noms : Marcel Dib, Julien Rodriguez et Ronald Zubar qui, tous ont porté le maillot de l'OM notamment.

De quoi rappeler aux 24 formations présentes le niveau qui était attendu de leur part lors de ce challenge qui continue d’incarner l’esprit de cohésion et de respect unissant la profession d'expert-comptable, année après année.





Et les locaux de Odycé Marseille, de 447 § Co Marseille également, et Talezn Audit d'Avignon, sont montés sur les plus hautes marches du podium.

La Corse était représentée par Sofigec de Bastia, dont la tenue a été particulièrement honorable lors de ce tournoi national de football à 5 dont l'objectif est de mettre à l’honneur les valeurs qui définissent la profession d’expert-comptable : engagement, intégrité, loyauté et bienveillance.

Ce challenge continue d’incarner l’esprit de cohésion et de respect qui unit la profession, année après année.



Prochain rendez-vous pour Foot Experts : la saison prochaine à Lyon. Et la Corse sera encore présente.