Fondation du patrimoine : près de 150 000€ pour deux églises corses

La Fondation du patrimoine a annoncé une mobilisation de 16,7 millions d’euros pour la restauration des édifices religieux dans les villages et petites villes de France. Dans ce cadre, deux églises de Corse, l'église Saint-Dominique de Bonifacio et l'église de l’Immaculée Conception à L’Île-Rousse, recevront respectivement 50 000 et 100 000 euros pour des travaux de sauvegarde.



Cette initiative vise à préserver les "petites Notre-Dame" des villages, avec une première dotation de 6,6 millions d’euros qui concerne 100 édifices religieux sélectionnés pour leur valeur patrimoniale et leur état de péril. Ces fonds, issus de la collecte nationale et de mécénats, permettront d'engager des travaux souvent urgents, notamment pour des églises fermées au public et situées dans des petites communes.



L’église Saint-Dominique de Bonifacio : témoin de la richesse médiévale

Avec ses caractéristiques gothiques rares en Corse, l’église Saint-Dominique de Bonifacio incarne la splendeur architecturale de la fin du Moyen Âge. Construite au XIIIe siècle et classée monument historique depuis 1875, elle abrite une précieuse collection de mobilier sacré, incluant des toiles de maîtres génois et des sculptures. Mais l’intérieur, aujourd’hui endommagé, met en péril la conservation de ces œuvres. Un chantier est prévu dès fin 2024, pour une durée d’environ deux ans, afin de restaurer cet édifice et lui redonner sa splendeur originelle.



L’Immaculée Conception de L’Île-Rousse : une église en péril au cœur de la ville

Sur la place Paoli, près de la mer et du marché couvert, se dresse l’église de l’Immaculée Conception, qui joue un rôle central dans la vie culturelle et religieuse de L’Île-Rousse. Les multiples interventions passées ont malheureusement dénaturé l’édifice, dont la façade est aujourd’hui fragilisée. Des filets de sécurité ont même été posés pour éviter des chutes d’enduit. Cette église emblématique de la ville, non protégée au titre des monuments historiques, bénéficiera d’un soutien de 100 000 euros, pour des travaux prévus de mars 2025 à mars 2026.