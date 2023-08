Folelli : piano et guitare pour un voyage musical à travers le temps et l’espace

« Ciné-Music est un voyage musical à travers le temps et l'espace où se mêlent les sons et les images à travers divers univers artistiques comme musique classique, jazz, comédie musicale » explique E. Mariini. Emmanuelle et Sandrine constituent un duo instrumental original où la guitare et le piano se répondent et s’entrecroisent, en faisant résonner les plus belles musiques de film. Un programme plein de douceur et de poésie, un spectacle interactif avec le public avec des places de cinéma à gagner. Ce concert gratuit est organisé avec le soutien de la Mairie de Penta di Casinca.