Folelli : le Groupe Brandizi ouvre ses portes pour recruter plus de 25 collaborateurs

Le Groupe Brandizi est avant tout une histoire familiale. Victor Brandizi guidé par sa passion qui débute l’histoire du groupe en créant sa propre entreprise de terrassements en 1984. Accompagné rapidement par son fils Patrick Brandizi qui développera la structure au début des années 2000 pour arriver au groupe que l’on connaît aujourd’hui.

Plus récemment, le petit fils du créateur, Hugo Brandizi, rejoint cette structure grandissante et définitivement portée sur l’avenir, qui compte plus de 180 collaborateurs et entre 80 et 100 intérimaires par mois représentant plus de 40 métiers.



Composé de 5 entités, les différentes structures travaillent avec synergie intra-groupe forte qui lui permettent de se positionner comme un acteur majeur en Haute-Corse :



L’entreprise TERRACO, aujourd’hui présente dans les secteurs du TP VRD, Bâtiment Génie Civil et plus récemment des travaux routiers multipliant les projets ambitieux et toujours plus techniques.

BETAG, Béton et Agrégats, qui exploite une carrière, fabrique du béton BPE, des agglos, produits préfabriqués et confectionne de l’enrobé, dotée d’un laboratoire en interne s’assurant de la qualité de ses produits.

BRANDIZI PROMOTION, promoteur en immobilier fort de la réalisation de plus de 850 logements.

MENCO, menuiserie ALU/PVC avec son atelier de fabrication d’une superficie de 1300m2.

Et enfin le Groupe Brandizi holding structurante du groupe chargée de l’ensemble des fonctions support : service comptabilité & financier, RH & paie, QHSE et informatique.



La Journée Porte Ouverte, le 23 Avril à Folelli



L’ensemble de ces structures s’agrandissent et plus de 25 postes sont à pourvoir. C'est pour cela qu’ils ouvrent leurs portes samedi 23 avril de 10 à 18 heures dans la zone artisanale de Folelli.



Le but de cette journée sera aussi de "faire découvrir plus de 40 métiers au grand public, de développer des partenariats avec des prestataires externes et des institutions, susciter de futures vocations aux enfants et adolescents, de développer l’alternance et les stages, de développer la formation professionnelle et de faire émerger de l’intérêt et de l’attractivité pour le Groupe" explique Marie Noujarret, responsable du service RH & Paies.



Ces rencontres et découvertes se feront à travers des animations inédites sur la région, visite d’unités de décontamination mobile, démonstration d’une pompe à béton avec une portée de 38 mètres, présentation d’engins exceptionnels (Chargeuse 586, Finisseur…) ! Un food truck et service boissons sera présent sur l’évènement pour vous restaurer et échanger de manière conviviale avec les collaborateurs du Groupe.



Au-delà de ce rendez-vous et de son impact sur l'emploi local, 2 salles de recrutement seront mises à dispositions pour réaliser des entretiens.

De quoi joindre l'utile à l'agréable.



Lors de cet événement, le Groupe sera accompagné de ses partenaires au quotidien pour vous aider dans cette démarche

PÔLE EMPLOI

AFPA

MEDEF

MISSION LOCALE

TRANSITION PRO CORSICA

CAP EMPLOI

CCI FORMATION CORSICA

CFA UNIV

CFA FURIANI

UNICEM

CHAMBRES DES METIERS ET DE L’ARTISANAT

COMMUNITI

APEC

FÉDÉRATION DU BTP