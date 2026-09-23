CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita  avec… Pierre et Fasila Innocenzi 23/09/2026  Bastia - Un colloque consacré à la maladie à Corps de Lewy 23/09/2026 Folelli : Un motard gravement blessé dans un accident de la route 23/09/2026 La CGT de la Corsica Linea dépose un préavis de grève de 48 heures à compter du 29 septembre 23/09/2026

Folelli : Un motard gravement blessé dans un accident de la route


MP le Mercredi 23 Septembre 2026 à 13:26

Un grave accident de la circulation entre une voiture et une moto a eu lieu ce mercredi peu avant midi sur la commune de Penta di Casinca. Le motard a été héliporté vers le centre hospitalier de Bastia.



Folelli : Un motard gravement blessé dans un accident de la route
Nouvel accident sur les routes de Haute-Corse. Ce mercredi aux alentours de 11H45, un choc s'est produit entre une voiture et une moto à Penta di Casinca, sur la RT 10, au niveau de l'entrée nord de Folelli, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse. 

Pris en charge par les secours dans un "état jugé sérieux" le conducteur de la moto âgé de 75 ans a été héliporté par le Dragon 2B vers le centre hospitalier de Bastia. 

Une ambulance, un véhicule de secours routier, 8 sapeurs-pompiers, et un médecin du SMUR ont été mobilisés sur place. 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos