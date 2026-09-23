Folelli : Un motard gravement blessé dans un accident de la route

Nouvel accident sur les routes de Haute-Corse. Ce mercredi aux alentours de 11H45, un choc s'est produit entre une voiture et une moto à Penta di Casinca, sur la RT 10, au niveau de l'entrée nord de Folelli, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse.
Pris en charge par les secours dans un "état jugé sérieux" le conducteur de la moto âgé de 75 ans a été héliporté par le Dragon 2B vers le centre hospitalier de Bastia.
Une ambulance, un véhicule de secours routier, 8 sapeurs-pompiers, et un médecin du SMUR ont été mobilisés sur place.
Pris en charge par les secours dans un "état jugé sérieux" le conducteur de la moto âgé de 75 ans a été héliporté par le Dragon 2B vers le centre hospitalier de Bastia.
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