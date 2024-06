Fin de vie : "En Haute-Corse, les demandes d'aide à mourir sont rares"

Dans certains cas, l'équipe constate que les patients n'ont pas connaissance des solutions pouvant être apportées par les soins palliatifs. « Il faut donc insister en amont, parce qu'ils peuvent régler de nombreux problèmes. » L'idée de la « dégradation physique » et de la dépendance, qui « terrifient » parfois les malades, fait partie intégrante des problématiques auxquelles l'équipe répond. « On peut mourir dignement sans aide à mourir active. Être affaibli et diminué ne veut pas dire que l'on est indigne », assure Janick de Masi, qui fait état d'une « dignité exceptionnelle chez les malades qui font face à la fin de vie ».

Par le dialogue avec les malades et leurs familles, les soignants s'attellent à faire comprendre que « la dignité se trouve ailleurs que dans le corps. Quand les patients se sentent bien, et qu'il n'y a pas de douleur, l'espoir reprend le dessus, et ils veulent aller jusqu'au bout. Le désir de resserrer des liens avec la famille, de régler des choses matérielles avant de partir, reprend, de fait, une place centrale dans leur vie », constate l'équipe, à l'unisson. De même les familles peuvent se préparer ainsi à la disparition de leur proche et se soutenir.



Si la fin de vie questionne aux quatre coins de l'hexagone, un recours médical existe déjà pour soulager les souffrances des malades, rappelle le docteur de Gentile-Pasquier. En effet, la loi Claeys-Leonetti datant de 2016, « a renforcé le droit d’accès aux soins palliatifs mis en place dans la loi du 9 juin 1999 », et « met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre à nos concitoyens d’exprimer leurs volontés », explique le ministère de la Santé et de la prévention.



Pour « mieux répondre au droit de mourir dans la dignité », cette loi offre notamment la possibilité de demander « une sédation longue et continue jusqu'au décès ». Une procédure visant à endormir le patient jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, lorsqu'un patient au stade agonique - présentant une défaillance irréversible des principales fonctions vitales -, ou dont le diagnostic d'incurabilité a été établie, et qui ne souhaite pas attendre le stade agonique, les soins palliatifs « s’orientent vers une sédation ». Cette solution ultime intervient lorsque « les soins palliatifs arrivent à leur limite, malgré la mise en place de tous les traitements dont ils disposent », et que « tout aura été tenté, en vain », précise l'infirmière.



Si la sédation ne se soustrait pas à l'aide à mourir que peut offrir certains pays (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Portugal...), elle offre, selon l'équipe mobile de Haute-Corse, « une solution plus humaine en renforçant l’accompagnement et la sollicitude essentiels à la philosophie même des soins palliatifs ».