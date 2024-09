Fighjula i Petri : un nouveau chantier de préservation du patrimoine à Ulmetu

L’association Fighjula i Petri est devenue en une décennie d’existence un acteur incontournable de la valorisation du patrimoine bâti en Corse. En mobilisant les habitants des villages, elle a su redonner vie à l’architecture traditionnelle insulaire, tels que les murs en pierre sèche et les fontaines. Au fil des ans, l’engagement des bénévoles n’a cessé de croître, faisant de chaque chantier une aventure humaine autant qu’un défi technique.Pour la deuxième fois, Fighjula i Petri intervient dans la commune d’Ulmetu. En mai dernier, grâce à un partenariat avec la municipalité, les bénévoles avaient restauré les murs séculaires qui entourent la chapelle de Spiritu Santu. Aujourd’hui, à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association se lance dans un nouveau projet : la reconstruction d’un mur effondré situé face à la tour de défense du quartier de la Ribba.Ce chantier, prévu pour le week-end des 21 et 22 septembre, est ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir et s’initier aux techniques de la pierre sèche, un savoir-faire ancestral qui façonne les paysages corses depuis des siècles. « C’est un moment de partage et de transmission », souligne l’association. En effet, au-delà de la préservation du patrimoine, l’objectif est de faire vivre ces traditions artisanales en les partageant avec les nouvelles générations.Les volontaires peuvent s’inscrire auprès de Guitou au 06 11 76 91 76 ou à la bibliothèque d’Ulmetu.