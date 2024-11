Fièvre catarrhale ovine en Corse : l’État met des vaccins à disposition pour lutter contre le sérotype 3

La rédaction le Lundi 11 Novembre 2024 à 09:39

À la suite de l’apparition de la fièvre catarrhale ovine sérotype 3 en France au début du mois d’août 2024, le ministère en charge de l’agriculture a initié une campagne de vaccination pour les ovins et les bovins, et constitué un stock de vaccins, dit « stock État ». Les vaccins de ce stock sont gratuitement mis à disposition des éleveurs via les vétérinaires sanitaires de leurs troupeaux. Des dispositions concernent les éleveurs ovins de Corse.