Feux de voitures en série en Balagne

La première intervention a eu lieu vers 0h44 sur le boulevard Wilson à Calvi. L'intervention des pompiers de la ville a permis de circonscrire l'incendie du véhicule, partiellement détruit par les flammes, peu après 1 heure.



Deuxième intervention, plus grave celle-là : elle a lieu à 1h16 à la station-service Vito, située à l'entrée de l'Ile-Rousse.

Trois véhicules étaient, en effet, en feu à l'arrivée des pompiers de L'Ile-Rousse et de Calvi. A 2 heures, le feu était éteint, mais le bilan faisait état de 3 voitures entièrement détruites et d'une quatrième gravement endommagées.



Les pompiers étaient de nouveau à l'ouvrage vers 4 heures, toujours sur le boulevard Wilson de Calvi, où une nouvelle voiture était entièrement détruite par un incendie combattu par les pompiers de la ville.