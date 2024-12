Feux de poubelles et moto : une nuit mouvementée pour les pompiers de Bastia

Le premier incident s’est déclaré à 1h30 dans le quartier de Montesoro, à proximité du polygone et des pompes funèbres. Une moto a pris feu et a été rapidement éteinte par les sapeurs-pompiers de Bastia à l’aide d’un Fourgon Pompe-Tonne Léger (FPTL).



Peu avant l’aube, à 4h45, un feu de poubelles a détruit un container dans le secteur de Notre-Dame des Victoires. Les pompiers ont de nouveau été mobilisés et ont maîtrisé les flammes.



Quelques minutes plus tard, un nouvel incendie s’est déclaré place Claude Papi. Quatre containers ont été entièrement détruits, un autre partiellement endommagé, et une borne incendie a également fondu sous l’effet de la chaleur.