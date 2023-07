Feu d’artifice, défilé, circulation : Ce qu’il faut savoir sur le 14 Juillet à Ajaccio

Autre temps fort de la Fête nationale 2023 seront les animations dans le centre-ville. En plus du traditionnel shopping de nuit, cette année les Nocturnes de la place Foch se décline sous la forme d’un village des créateurs. Un marché des savoir-faire qui se déroule lui aussi dans une ambiance conviviale, entre animations musicales et jeux pour enfants (manège, pêche aux canards, stands de douceurs et friandises). De la rue Fesch jusqu’à la place Foch, la musique accompagnera le pas des promeneurs et des curieux.

Comme chaque année à l'occasion de la Fête nationale la journée commence avec le défilé militaire qui sera, comme de coutume, organisé à partir de 11 heures au niveau du boulevard Pascal Rossini.Au programme : la prise d’armes en présence des officiels et des représentants des pompiers, de la gendarmerie, des polices nationale et municipale et des anciens combattants.Point d’orgue des célébrations du 14 juillet, le feu d’artifice qui réunira de nouveau des milliers de personnes dans le centre-ville de la cité impériale. Le coup d’envoi du spectacle pyrotechnique 2023 sera donné à 22h30 tiré depuis le port de commerce.Attention des mesures spécifiques ont été prises en termes de circulation et de stationnement.