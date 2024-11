Fête de Terre Corse du Parti Communiste : antisémitisme, Pascal Paoli et le NFP au programme

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, la section corse du Parti Communiste organise sa traditionnelle Fête de Terre Corse. Cette manifestation annuelle invite à la réflexion sur l’histoire et les enjeux contemporains, mêlant mémoire et engagement. Michel Stefani, secrétaire régional du parti, souligne l’objectif de cet événement : « Comprendre le passé pour mieux agir sur le présent et ouvrir une perspective de progrès social, démocratique et écologique. » Parmi les thèmes abordés, le racisme et l’antisémitisme occupent une place centrale, offrant une réflexion sur leurs résurgences actuelles.



Un programme en trois actes

La première journée, ce vendredi à 17h30, se déroulera à l’Espace d’éducation populaire Albert Stefanini à Bastia. Au programme, la projection du film Le refus du juste de Dominique Maestrati, suivi d’un débat en présence du réalisateur et de l’historien Hubert Lenziani. Ce documentaire plonge dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, retraçant le parcours de Jean Goetschel, réfugié juif belge ayant trouvé asile en Corse, et de son amitié avec Jean Alessandri, instituteur originaire d’Alata.



Hubert Lenziani mettra en lumière une réalité souvent méconnue : si des Corses ont protégé des Juifs, d’autres les ont dénoncés. « Certains comportements restent marqués par l’ombre de l’antisémitisme, comme en témoignent les articles haineux publiés à l’époque ou les déportations depuis l’île », rappelle-t-il.



Le samedi 30 novembre à 15h, Ange Rovere présentera son ouvrage Pascal Paoli. De Lumières et d’ombres. Cet essai explore les contradictions et les aspirations du père de la nation corse dans le contexte révolutionnaire. En revisitant son parcours, l’auteur offre une analyse des tensions entre progrès et traditions qui continuent d’éclairer l’histoire insulaire.

La clôture de cette édition 2024 se tiendra le dimanche 1er décembre à 10h au restaurant Le Marina, face au port de commerce de Bastia. Michel Stefani animera une rencontre-débat sur le thème : « Le NFP maintenant et après : résister aux droites et à l’extrême droite, construire l’alternative de gauche sociale et populaire. » Le débat sera suivi d’un banquet républicain à 12h.



Réfléchir pour construire l’avenir

Pour Michel Stefani, la Fête de Terre Corse est aussi une opportunité de rassembler autour d’une vision alternative. Face à une droite et une extrême droite qu’il estime renforcées, il appelle à un sursaut collectif : « En Corse, la gauche n’a plus de représentation à l’Assemblée. Pourtant, les législatives ont montré qu’il existe encore un attachement à ses valeurs. Nous devons maintenant construire une alternative nouvelle, sociale et populaire. »