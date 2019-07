Festivoce 2019 : à Pigna les festivités ont commencé

Après une présentation détaillée du programme par Jérôme Casalonga, directeur artistique du CC Voce, Gilles Simeoni prenait la parole.

"C’est d'ici que tout est parti et c’est ici que l’on cherche toujours revenir. C’est l’alliance de la terre, des femmes et des hommes de l’histoire, du présent du futur, de l’ouverture sur le monde [...]. Mais tout cela ne s’est pas fait en une seule nuit ou un jour ça a été un très long chemin, avec beaucoup de volonté. Nous sommes aujourd’hui heureux d’être à vos côtés pour continuer Cette formidable aventure ici à Pigna dans ce village où se rencontrent la culture, l'agriculture qui est le lien entre la montagne et la mer, le refus certains types de développements ou de non développements, avec une architecture maîtrisée et puis à l'iniziu cum'è sempre c'hè a voce [...].



Le préfet de Haute-Corse, fraîchement nommé ajoutait à son tour. " C’est un honneur d’être ici aujourd’hui de vous saluer, et de saluer ce travail remarquable qui est fait dans ce village. Travail qui prend des décennies mais qui s’affirme et qui innove. Quand on se promène la première fois dans ce village, on a l’impression d’être hors du temps. Alors que c’est tout le contraire. Nous sommes dans un temps où tout est ouvert où l'innovation permet de développer de nouvelles ressources, de nouvelles richesses[...].





Le programme :

Dimanche 14 Juillet à ne pas manquer, à 21h à l'auditorium, le Trio Mohannad Nasser. À 22h30 Piazza à a Ghjesgia, les Musiciens du Nil.



Lundi 15 Juillet:

17h - Auditorium: Projection du film de Simone Sorini

"Origines, Traditions, Et Cetera !"- Gratuit

19h - Auditorium: Lola Bonfanti - Gratuit

21h - Auditorium: Odo Ensemble

22h30 - Place de l’église Taraf De Caliu

Mardi 16 Juillet Marti 16 Di Lugliu

De 19 h à minuit dans tout le village de Pigna

Voce In Festa plus de 50 artistes à découvrir !

Antonello Salis & Jérôme Casalonga (Isokhronos), Simone Sorini

& Claudia Viviani (Duo Syrenarum), Gilone Gaubert, Élisabeth Joyé,

Olivier Lubeck, William Chabbey Trio, Mohannad Nasser,

Les Musiciens du Nil , Lola Bonfanti, Taraf de Caliu,

Odo Ensemble, A Cumpagnia

et la présentation des restitutions des ateliers de pratique artistique.

Renseignements

Centre National de Création Musicale Voce

email: communication@ccvoce.org

Site :www.centreculturelvoce.org

Tarifs /Billetterie

Les concerts de 19h sont GRATUITS

Samedi 13 au lundi 15 juillet

Entrée aux Concerts de 21h et 22h 30: Un concert 15 € - Tarif réduit : 10 €

Pass 2 concerts (même jour) 20€ / Tarif réduit : 15 €

Mardi 16 juillet «Voce in Festa»

Plus de 20 concerts dans tout le village à partir de 19h

Tarif Special : 25 €. Réduction 20 €.

Pass Festival: 70 €

Billetterie sur place 1 heure avant chaque spectacle

Le tarif réduit est applicable pour :

Les étudiants, demandeurs d'emploi & bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d'un justificatif, es enfants de 10 à 17 ans, les groupes à partir de 10 personnes, les PassCultura, les membres de l'Association Voce et de A Scola di Musica di Pigna.

Sur la place de l’église, les festivités de Festivoce ont été officiellement lancées à ce samedi 13 juillet par de nombreuses personnalités.Gilles Simeoni président de l'exécutif, François Ravier prefet de Haute-Corse et Florent Farge, sous-préfet Balagne Conca d'Oru. Josephine Martelli, maire de Pigna ouvrait les discours. "Vous êtes venus nombreux pour nous accompagner dans cette ouverture du 29e festival Festivoce. Mais il y a plus de 29 ans que nous faisons de la musique à Pigna. L’histoire commence en 1964" rappelaitJoséphine Martelli, "par la création de la Corsicada qui est la relance de l’artisanat en Corse. Et avec les artisans sont venus les musiciens. Sans oublier notre président du centre culturel Tony Casalonga qui est devenu un centre national de création musicale. Depuis nous constatons une vraie évolution dans la notoriété de pigna, qui ne cesse d'évoluer".