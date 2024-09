Festival du surf U Rupione 2024 : la vague est prête pour ce week-end !

Le Festival du surf U Rupione, rendez-vous phare pour les passionnés de surf, est de retour ce week-end sur la plage de Pietrosella. Organisé pour la troisième année consécutive par le U Rupione Surf Club, en collaboration avec Yann Pancrazi Bicaïs et Guillaume Torre de Surfing Corsica, cet événement promet deux jours d'intenses compétitions et d'animations.



Le festival proposera plusieurs épreuves, réparties sur deux jours, et ouvertes à différentes catégories de surfeurs. Le samedi 14 et le dimanche 15 septembre, les amateurs de glisse s'affronteront dans le cadre de compétitions mixtes, avec des catégories pour les moins de 16 ans, les moins de 12 ans, et une compétition de Longboard libre. Les inscriptions pour ces épreuves sont obligatoires et ouvertes jusqu’au vendredi 13 septembre, avec un règlement de 20€ en espèces à prévoir sur place avant 9h le samedi matin.



Le festival accueillera également une étape du Championnat de Corse, pour les catégories open hommes et femmes, réservée aux compétiteurs licenciés. Cette épreuve est qualificative pour les championnats de France, ajoutant une dimension compétitive de haut niveau à l'événement.



Un village convivial pour tous les visiteurs

Le village du festival ouvrira ses portes dès 9h samedi, en même temps que le début des compétitions. Les participants et spectateurs pourront profiter d’une buvette Pietra et de la boutique Café Carpe Diem, pour se restaurer et se désaltérer tout au long du week-end.



Pour ceux qui souhaitent découvrir le surf, des sessions d’initiation seront proposées gratuitement le dimanche, avec des cours d'une demi-heure assurés par des moniteurs qualifiés de Surfing Corsica. Les places étant limitées, il est nécessaire de s'inscrire à l’avance par téléphone ou directement sur place.



Inscriptions et informations pratiques

Les inscriptions aux compétitions sont ouvertes jusqu’au vendredi 13 septembre. Pour toute information ou inscription, il suffit de contacter le 06 15 17 64 79. L’ambiance promet d’être sportive et festive, alors rendez-vous ce week-end sur la plage du Ruppione pour profiter de cet événement incontournable de la saison sur la rive sud d’Ajaccio !