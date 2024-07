Festival Porto Latino : le Tremplin 2024 couronne deux jeunes talents insulaires à Bastia

Le jeudi 18 juillet, Bastia a fait ses débuts en tant qu'hôte du Tremplin Porto Latino, un concours musical créé il y a trois ans par l’organisation du célèbre festival pour mettre en avant les jeunes talents insulaires. Pour cette première édition bastiaise, quatre finalistes – Ielena, Iti, Loba et Orlanne – sélectionnés parmi 34 artistes locaux, se sont produits en concert gratuit à la citadelle, offrant au public un aperçu de leur potentiel artistique.



À l'issue de cette soirée, Ielena, une jeune Bastiaise de 23 ans dont le répertoire mêle jazz et hip-hop, a remporté le prix du jury, présidé par Pierre Gambini. Cette victoire lui offre une occasion en or : celle de faire la première partie du concert de Grand Corps Malade le 4 août prochain, dans le cadre du festival qui fait ses débuts à Bastia après 22 ans à Saint-Florent.



Quant au prix du public, attribué grâce aux votes des auditeurs sur la plateforme de musique corse Kscola, il a été décerné à Loba (Louis Balbinot). Ce rappeur de 20 ans, originaire du Nebbiu, bénéficiera d'une collaboration avec Kscola pour enregistrer un projet musical. Ces distinctions représentent un véritable tremplin pour ces jeunes artistes dont le talent ne demande qu’à s’épanouir.