Festival "Lire le Monde" 2024 : Un voyage cosmique au cœur de l'Alta Rocca

Placé sous le signe de l'exploration spatiale, le festival "Lire le Monde" orchestré par l'association AltaLeghje, promet une édition 2024 des plus captivantes. De Altagène à Serra di Scopamena, quatre communes deviennent pendant cinq jours les portes d'entrée d'un univers fascinant où littérature, art et astronomie se rencontrent.Dès le crépuscule, les festivaliers pourront s'émerveiller lors de soirées cinéma sous les étoiles, mettant en vedette des films captivants comme "L'Astronome Gastronome" et "L'Istati di a Luna". Mais ce n'est là qu'un début. Des rencontres avec des auteurs renommés comme Jérôme Ferrari et Erik Orsenna, ainsi que des échanges enrichissants avec des scientifiques de renom telles que Yaël Nazé, David Elbaz et Nathalie Cabrol, invitent à explorer les mystères des galaxies et à se poser la question existentielle : sommes-nous seuls dans l'Univers ?Les amateurs d'art ne seront pas en reste avec des expositionsà découvrir : de Mâkhi Xenakis à Lisa Blumen, chaque lieu devient une fenêtre ouverte sur l'imaginaire et la beauté. L'espace Médiathèque de Sainte-Lucie-de-Tallano accueille Mâkhi Xenakis et Francesca Lantieri, tandis que le musée de l'Alta Rocca de Levie expose les œuvres de Lisa Blumen. Pour ceux en quête de sons et de rythmes, ne manquez pas le concert-spectacle "Atom to Cosmos", une expérience audiovisuelle immersive signée par Orso, Pasqua Pancrazi et Céline Vincent.Le festival débute en grande pompe avec un pique-nique stellaire animé par Caroline Champion, suivi d'une soirée d'ouverture où musique et sciences se marient harmonieusement grâce à Jean-Côme Lanfranchi et Julien Tabarani. Boualem Sansal, Marielle Clementi, Marie-Luce Calligari, Catherine Dufour, Louis-Philippe Dalembert et Mikaël Hirsch seront présents pour enrichir les échanges.Et comme toute bonne histoire cosmique, Lire le Monde 2024 se clôturera en beauté avec une soirée dédiée à Iannis Xenakis, accompagnée d'une randonnée à la découverte de l'installation artistique "Primour" par Antonia Taddei, dramaturge, Cathy Pollini, chorégraphe et comédienne, et Alma Rechtman, musienne et comédienne. L'événement inclura un entretien avec Mâkhi Xenakis, dessinatrice, sculptrice et autrice, et la performance de "Rebonds", une œuvre pour percussionniste seule créée par Iannis Xenakis en 1988 à Rome et interprétée par Adélaïde Ferrière, membre du trio Xenakis.Au-delà des étoiles et des planètes, le festival incarne un pont entre les générations, où l'art, la science et la poésie se rejoignent pour créer une véritable bulle de créativité et de contemplation. AltaLeghje continue de prouver que la culture et l'art peuvent illuminer notre monde, tout en nous invitant à explorer les mystères du cosmos.Le programme détaillé sur altaleghje.com