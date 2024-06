Festi’Run Ajaccio : une course solidaire pour soutenir le sport pour tous

À l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été, l’association des paralysés France handicap (APF France handicap) souhaite partager ces valeurs olympiques en élaborant une course inclusive, mais surtout solidaire. Ajaccio accueillera la 7ème étape nationale de cette édition inédite du Festi’Run. Cet évènement se veut sportif et ludique. Les coureurs, à pied, en fauteuil ou en joêlette, s’élanceront de la place Miot jusqu’au restaurant Le cabanon bleu, pour une boucle de deux kilomètres. Michel Morrachini, chargé de développement des actions APF France handicap Corse, sollicite l’attention et la volonté des Corses : « Tout le monde est invité à effectuer autant de tours que possible en fonction de ses capacités, pour sensibiliser la population au handicap. » La fête sera également de la partie. Sur la place Miot, des animations, notamment de handisport, seront prévues tout au long de la journée.Il est important de se mobiliser pour cette cause. En Corse, plus de 3000 personnes sont en fauteuil roulant. Créée en 1963, la délégation régionale reconnue d’utilité publique, compte 217 adhérents sur l’île de Beauté. Michel Moracchini espère une mobilisation : « Cet évènement va nous permettre d’être plus visibles aux yeux de la population corse et de nous apporter des ressources supplémentaires pour financer des actions pour les personnes en situation de handicap et pour leurs familles. »L’intégralité des fonds collectés sera consacrée à l’achat d’un cimgo et d’une joêlette, mais aussi au développement d’activités physiques adaptées de proximité. « Nous voulons que cet évènement soit bénéfique pour les Corses », reprend-il. APF France handicap Territoire Corse souhaite pérenniser le Festi’Run dans le temps. L’institution fait part de son ambition fédératrice : « Nous espérons rassembler le plus de monde possible dans le public et dans l’associatif, mais aussi fédérer d’autres associations afin de tisser des liens et de collaborer. C’est ce qui manque à notre territoire. »Pour ceux qui ne pourraient pas participer à la course, il est possible d’y contribuer autrement, en effectuant un don sur le site internet du Festi’Run.Samedi 8 juin, de 10h00 à 16h00 Place Miot, à AjaccioLe tarif de l’inscription à la course est de 10 euros pour les personnes en situation de handicap et de 20 euros pour les autres participants. Gratuit pour les moins 12 ans.Ouvert à tous : débutant, confirmé, à pied et en fauteuil.Site internet https://festirun.inclusif-et-solidaire.org/project/festi-run-ajaccio