Festa di a Nuciola 2023 : Cervioni célèbre la noisette et le savoir-faire insulaire

Du 18 au 20 août, pour la 22e édition di a festa di a Nuciola, Cervioni se transformera en un véritable paradis pour les amateurs de ce fruit à coque. Cet événement annuel, chéri par les insulaires et soutenu par la collectivité de Corse ainsi que la municipalité de Cervioni, vise à célébrer la noisette insulaire, fièrement protégée par une Indication Géographique Protégée (IGP) depuis 2014. Il s'agit également d'une occasion unique de mettre en lumière l'incroyable savoir-faire artisanal et agricole local.





Sous la houlette de Stella Guelfucci, présidente du comité de la Festa di a Nuciola, cette édition promet de ne pas décevoir. « La noisette sera évidemment mise à l’honneur, mais au-delà de ça, ce sont également toutes les personnes qui gravitent autour de cet univers qui sont mises en avant », souligne-t-elle avec enthousiasme. Une variété de spécialités culinaires à base de noisettes sera soigneusement présentée, permettant aux visiteurs de découvrir cette pépite locale. Les trois jours de festivités se dérouleront au milieu des 115 stands du village, exposant une vaste gamme de produits locaux allant de l'artisanat d'art à l'agriculture, en passant par la cosmétique et les confiseries corses. Les visiteurs auront également l'opportunité de s'initier aux secrets de la fabrication traditionnelle du brocciu et de la poterie, grâce à des démonstrations captivantes.





Cependant, la Festa di a Nuciola va bien au-delà de la noisette. Elle se veut être une fenêtre ouverte sur les traditions séculaires et la culture authentique de l'île de beauté. L'Adecec, l'association cerviuninchi dédiée à la préservation de la culture insulaire, présentera des jeux anciens au musée de la ville, plongeant les visiteurs dans un passé riche en héritage. Des démonstrations de danses traditionnelles, dont le célèbre quadrille, offriront une immersion totale dans l'âme corse. Un moment fort sera la représentation de paghjella, une forme de chant polyphonique, par les élèves du collège de Folelli, grâce à l'association Cantu in paghjella, témoignant fièrement de la transmission du patrimoine aux générations futures. Les soirées seront rythmées par des concerts gratuits sur la place du village, avec notamment la présence de I fratelli Torracinta et de Una fiara nova. En fin de soirée, une pièce de théâtre jouée par l'association Praticalingua Piaghja, fera résonner le corse dans les rues . « Quitte à mettre en avant notre patrimoine, on voulait absolument représenter notre langue. Sur tout le site, il y aura des panneaux bilingues, et les annonces faites au micro pour montrer les stands seront en français et en corse. C’est une manière de réunir tout ce qui caractérise notre île », renchérit Stella Guelfucci.





Avec une préoccupation pour la praticité, les organisateurs ont mis en place un service de navettes gratuites reliant les trois parkings aux stands, facilitant ainsi l'accès à cet événement exceptionnel. L'année précédente, pas moins de 25 000 visiteurs avaient rejoint les festivités de la Festa di a Nucciola, témoignant de son succès grandissant.