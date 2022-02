Fermeture du tunnel de Bastia : tout ce qu'il faut savoir

La CAB invite les usagers à laisser leur véhicule dans les parkings relais de Biguglia (Parkings de l’Hippodrome, de la Mairie et du Spaziu), Furiani (Tribune Sud du stade Armand Cesari), Miomu et Erbalunga et emprunter les lignes de bus desservant le centre-ville.



Pendant les trois semaines de travaux de désamiantage le service de transport en commun urbain sera renforcé, de plus, une navette sera exceptionnellement opérationnelle, toutes les 15 minutes, depuis l’Arinella pour se rendre en centre-ville via la Halte Bassanese et la gare de Lupinu.





Comme pour les bus, la gratuité sera mise en place pendant les trois semaines de fermeture pour les trains sur la ligne Bastia-Casamozza. Ces derniers seront également doublés et effectueront des rotations toutes les trente minutes, au détriment de la ligne Casamozza-Calvi. Les trains réquisitionnés sur cette ligne seront remplacés par des bus.



Toutes les informations sur les lignes et horaires sont à retrouver sur le site de la CAB : www.bastia-agglomeration.corsica

Une caserne bis pour les pompiers de Bastia

L’ancien bâtiment de la Méridionale sur le port de commerce accueillera une caserne de pompiers temporaire, « avec autant d’effectifs à Toga qu’à Lupinu », précise le Colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B. Le dispositif sera effectif 24 heures avant la fermeture du tunnel et les pompiers se sont déjà préparés à toute éventualité. « Nous avons même déjà réalisé des exercices en cas de sinistre dans le tunnel », prévient le Colonel Pierre Pieri.



Si les acteurs publics assurent avoir fait le maximum pour rendre la situation la plus normale possible, ils appellent d’une voix commune à la responsabilité collective. Les Bastiais devront changer leurs habitudes de déplacement pendant trois semaines et peut être au-delà, histoire d’envisager un futur différent pour la circulation en ville, un avenir peut-être plus vert et responsable.