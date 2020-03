Fermeture des écoles autour d'Ajaccio. Alexandre Sarrola "Je respecte le choix de la préfecture tout en étant surpris "

Avez-vous les moyens de répondre à la demande de fermeture des établissements scolaires qui émane de la population ?

Je respecte le choix de la préfecture tout en étant surpris de la décision qui émane du cercle d’experts préfectoraux concernant la décision de non fermeture des établissements du rural ajaccien. Nous avons souhaiter élargir le dispositif de fermeture aux établissements du pays ajaccien car le virus n'a pas de frontière...



Pour quelles raisons ?

Nous estimons qu'Ajaccio et les communes du rural sont étroitement imbriqués de part l’éducation nationale, les transports scolaires, les liens commerciaux, économiques et sociaux. La commune de Sarrola est au cœur d’un bassin de vie, avec plusieurs milliers d’habitant qui s’entrecroisent chaque jour.



Comment envisagez-vous la suite des évènements ?

Nous souhaitons l’apaisement mais pouvons témoigner aujourd’hui de difficultés de fonctionnement liées aux absences des scolaires, des collégiens et des personnels. Nous espérons que dès aujourd’hui Monsieur le préfet puisse réétudier cette nouvelle situation et procéder à la fermeture des établissements scolaires.



Pour l’heure nous demandons à notre population de rester vigilante quant à la situation et de respecter les consignes d’hygiène les uns envers les autres, qui sont notamment toutes les mesures barrières afin de préserver les personnes les plus fragiles.