Fermeture de la maternité de Porto-Vecchio : le cri d'alerte des sages-femmes de Corse-du-Sud

Le combat pour maintenir opérationnelle la maternité de Portivechju reprend, face à une situation ambiguë malgré les positions unanimes exprimées par les élus, la population et les syndicats. Le mardi 12 septembre, le personnel de la Clinique de l'Ospedale se mettra en grève, en réponse au préavis déposé le lundi 4 septembre. Ce préavis, initialement d'une durée de 8 jours, pourrait être reconduit.



Dans un communiqué diffusé ce mardi matin, le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Corse-du-Sud exprime son soutien à l'équipe de la maternité de l'Ospedale de Porto Vecchio. "Il est essentiel de souligner l'importance cruciale de cette structure située dans l'Extrême sud, étant éloignée de 2 à 3 heures de route des centres hospitaliers de Bastia et Ajaccio." lit-on.



Le conseil rappelle la situation critique de l'hiver dernier, lorsque des conditions météorologiques ont paralysé les hélicoptères pendant 3 jours, privant ainsi la région de tout moyen de transfert. "Les routes vers Bastia sont fréquemment coupées en raison d'inondations, et les ambulances privées sont saturées après 18 heures, les week-ends et pendant la saison estivale. Il est crucial de se demander combien de familles en difficulté financière ne pourront pas parcourir 150 kilomètres pour consulter ou accoucher, faute de véhicule approprié ou de revenus suffisants. De plus, quelles seront les conditions de travail des sages-femmes de la région sans une maternité à proximité ? Les médecins urgentistes annoncent dès maintenant leur refus d'assurer des accouchements inopinés."



Face à ces enjeux, le conseil de l'ordre a fait part de ses préoccupations aux élus de la micro-région ainsi qu'à l'ARS, et il souhaite s'associer au comité de soutien pour contribuer à une réflexion constructive sur l'avenir de cette structure, dans l'intérêt d'une prise en charge optimale des patientes et de la sécurité de notre profession.