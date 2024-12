Expo à Bastia. Antoine Giacomoni : L'Art du Miroir à l'Alb'Oru

Dans le cadre de ses cycles d’exposition, le Centre Culturel Alb’Oru présente actuellement, et jusqu’au 22 janvier 2025, une exposition consacrée à l’artiste-photographe bastiais Antoine Giacomoni : "Mirror's Sessions". CNI était présent au vernissage du jeudi 5 décembre.



Antoine Giacomoni, né en avril 1955 à Borgo, vit et travaille en Corse. Élevé dans une bergerie par sa grand-mère, il ne découvre Bastia, et la langue française, qu’à l’âge de six ans. À 20 ans, fraîchement diplômé, il quitte la Corse pour Paris, où il se passionne pour la photographie tout en étudiant les Arts Plastiques à la Sorbonne. En 1977, il traverse la Manche, emporté par la vague punk. Photo et musique deviennent alors son quotidien, avec des voyages entre les continents. C’est en Jamaïque qu’il débute sa carrière de photographe professionnel avec ses premiers reportages.



De retour en Europe, Antoine Giacomoni rêve d’autres univers, inspiré par le concept de traverser le miroir. Il combine le minimalisme d’un simple miroir entouré d’ampoules électriques avec le glamour de l’âge d’or hollywoodien. Le "mirror concept" devient alors le double de l'exilé corse. Cette démarche marque le début d'une carrière exceptionnelle, où il immortalise stars et anonymes avec la même approche. "Je photographie une star et un simple citoyen de la même façon, car ce qui est important pour moi, c’est la personne", confie-t-il. "J’utilise le même procédé du mirror concept pour tout le monde."



L’exposition, où des figures comme Gainsbourg et Sylvie Vartan côtoient des habitants de Lupino, permet de redécouvrir aussi ses nombreuses pochettes de 45 tours. "C’est le bassiste corse KiLiKini qui en 1977 m’a poussé à faire des photos pour les pochettes de disques. J’en ai réalisées 150", se souvient-il. En 1991, il publie son premier ouvrage, "Portraits à travers le miroir" (Editions La Sirène), une rétrospective de ses "mirror sessions" avec des stars internationales. En 2002, il sort A Corsica, franchendù ù spechjù (La Marge Édition), un travail photographique consacré à sa Corse à travers le miroir. Ce livre marque le début d'une série de publications, suivie par trois autres ouvrages aux Editions Horizon.



Malgré un lourd handicap visuel qui l'empêche désormais de prendre de nouvelles photos, Giacomoni se consacre à l'écriture et à la création d'un tarot mêlant dessins et symboles. "L’alphabet magique", une œuvre originale et ludique, paraîtra aux Éditions Colonna. Il continue également de documenter sa carrière internationale à travers des ouvrages strictement photographiques, comme le tome II de "La Corse à travers le miroir", qui symbolise son lien profond avec son île. L'artiste s’intéresse aussi aux autres îles méditerranéennes, notamment Malte, la Sicile et la Sardaigne. Une sélection de ses photographies a été présentée à l’espace St Jacques à Bonifacio lors de l’exposition "Mirror sessions 2 : Malta, Sardegna, Sicilia…", et un extrait de sa série "La Corse à travers le miroir" est actuellement visible au Musée de la Corse dans le cadre de l’exposition "Méditerranéennes, Ritratti di Donne", jusqu’au 28 décembre.