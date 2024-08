Explosion au bâtiment Edmond Simeoni de l’Università di Corsica : la piste accidentelle privilégiée

Deux jours après l'explosion, l’Université de Corse a confirmé que les premiers résultats pointent vers un accident comme cause principale. "Les investigations menées par les gendarmes, la police judiciaire et l’expert désigné par le procureur tendent à confirmer une origine accidentelle pour cet événement." indique la direction dans un communiqué.

L'Université de Corse a indiqué que des analyses complémentaires sont en cours et que les résultats définitifs seront communiqués dans prochainement.





Si a ce stade, la piste accidentelle est donc privilégiée, le lendemain de l’incident, le procureur de la République de Bastia, Jean Philippe Navarre a indiqué a ouvert une enquête du chef de destruction par un moyen dangereux pour les personnes a été ouverte et confiée à la section de recherches de Haute-Corse et à la brigade de recherches de Corte.